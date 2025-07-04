政院要業者「軍人節給國軍優惠」　黃國昌轟：鴨霸行徑必遭唾棄

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德日前拋出，軍人優先升等商務艙的政策構想，引發熱議，然而，民眾黨主席黃國昌今（4日）在社群平台發文指出，經濟部近日還致電業者，要求配合「軍人節給國軍優惠」，黃國昌痛批，民進黨一而再再而三濫權強索，鴨霸的行徑，必將遭致人民唾棄。

黃國昌在臉書發文表示，雖然賴清德總統日前在團結十講的國防場次「帶頭造謠」，但，讓台灣成為一個「軍愛民、民敬軍」的社會，政策方向上，他認為，沒有人會反對。

不過，黃國昌難以認同，賴清德在政府未與航空業者完成溝通前，逕自宣布軍人搭機升等商務艙得政策規劃，黃國昌直言，「己願他力」的鴨霸行徑，旋即也引發業者的反彈。

黃國昌說，他更沒想到的是，這種鴨霸行徑，竟然還不只針對航空業者，據媒體報導，餐飲業者接到經濟部商業發展署的電話，要求配合在軍人節前後，提供優惠，而黃國昌的辦公室同仁，也已向商業發展署確認，確有其事。

針對此事，黃國昌痛批，業者對於這項政策怨聲載道，還有人直呼實在太可惡，黃國昌點出，事實上，民進黨政府幹這種事，早已不是第一次。

「前公平會委員洪財隆，就曾經在2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，在審議會上對業者大剌剌地要求，全聯3年內每年要捐款3億，才會投贊成票。強索捐款還指定用途包括自身所愛好的棋藝，非常惡劣。」

黃國昌感慨，民進黨不僅不當一回事，還繼續提名洪財隆，不料，在人事同意權審查時被戳破，迄今也沒有追究其違法責任，擺出一副洪財隆是我們民進黨自己人，不然你想怎樣的嘴臉。

最後，黃國昌強調，過去對洪財隆輕輕放下，正是民進黨敢一而再再而三濫權強索之關鍵，惟此等掌握權力後的傲慢、鴨霸貪婪的行徑，必將遭致人民唾棄。