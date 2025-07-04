大罷免先大和解　曹興誠授旗31罷團、邀林右昌登台致詞

▲民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

全國31區罷團今（4日）起開跑的「護國大遶境」誓師大會，上午10時在花蓮市中山公園集結出發，將以順時針方向繞台一周，並由反共護台志工聯盟發起人曹興誠親自授旗給全台31個罷免行動團體，授旗儀式後上出現戲劇性一幕，過去曾被曹興誠拍桌大罵的民進黨秘書長林右昌也到場，原本不被規劃在活動流程發言環節，曹興誠親自邀請登台致詞，先上演大罷免大和解。

今日的誓師大會原定流程並未安排林右昌上台致詞，不過曹興誠在授旗給31罷區代表，主動表示：「很難得民進黨的秘書長林右昌也在這裡，我們請他上來說幾句話。」受邀上台的林右昌也搭著曹興誠的肩，簡短高呼：「反共護台，大家一起加油！」林右昌會前受訪時指出，今天出席「護國大遶境」活動，就是擔任志工與活動的香燈腳，一個人的力量有限，但大家匯集起來可以穩定台灣、守護台灣，成為穩定台灣的力量，期望喚醒民眾對罷免意義的了解。



林右昌強調，去年傅崐萁從中國回國後，與「傅隨組織」在立法院亂搞，促成公民站出來發動罷免行動，國民黨現在想操作成政治對立，模糊是非黑白，這樣的政治伎倆，十分不可取。他補充，許多花蓮民眾支持罷免，但畏懼傅崐萁不敢簽連署，呼籲大家，三階投票傅崐萁不會知道你同意罷免他，此外，傅崐萁辦活動、動員等情事，大家可以去應付，只要726堅定投下「同意罷免」傅崐萁。



針對國民黨評估罷免委名單回穩，林右昌表示，反共護台是全台趨勢，國民黨在賭民眾的健忘，忘記傅隨組織的惡行惡狀，各種毀憲亂政、通過親中投共傷害國家的法案，甚至企圖操作政黨對決、政治仇恨性的動員，因此，現在任何評估沒有特別的意義。



此外，面對藍白立委欲通過普發現金，林右昌表示，若普發現金真的通過，其一，立法院將再次破壞憲政分立，違法自行增加預算；其二，更印證在野黨在用國家的預算來政策買票。林指出，站在總統高度，透過「國家團結十講」，讓所有國人清楚當前國家所面對的困難，並讓人民植基相同的認知基礎來團結國家。