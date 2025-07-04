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郭智輝兒子遭曝是崇越股東　國民黨團質疑民進黨：大賺紅錢搞雙標

▲▼ 國民黨團召開「郭智輝密會崇越為解台對陸封殺？關稅來臨台灣百工百業誰來顧？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「郭智輝密會崇越為解台對陸封殺？關稅來臨台灣百工百業誰來顧？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團今（4日）舉行記者會，指經濟部長郭智輝的兒子郭冠宏、「大管家」呂素卿是崇越集團股東，崇越為大陸中芯等半導體公司的中下游廠商，是民進黨口中的「紅色供應鏈」，大賺紅錢、大搞雙標。

藍委吳宗憲指出，國家最倚重的經濟部長郭智輝所發生的事情，令外界瞠目結舌。根據台北市議員張斯綱日前爆料，在4月17日傍晚郭智輝被直擊與崇岳副董事長賴杉桂密會，地點還在自家公司旗下餐廳。郭智輝事後回應密會時說，這僅是私人之交，與過去的同事吃飯，且該高層曾擔任過中小企業處長，「我來經濟部之後，是跟他請教經濟部的事」。

又根據日前有媒體報導，經濟部國貿署無預警更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，將大陸科技大廠華為與中芯國際及其多家子公司，納入出口管制對象。報導指出，根據法規台灣企業要向實體名單上的業者發送任何貨品，都必須獲得政府批准。這對與華為、中芯有業務往來的台廠恐形成衝擊，甚至失去大陸市場。

吳宗憲質疑，為何現任部長要找過去當任過中小企業處長，來請教經濟部的事情？難道現任的經濟部中小及新創企業署李冠志不值得，或郭智輝不信任？這位高層無論是否在崇越或是其他私人公司工作，郭智輝去請教，難道沒有「獨厚」之嫌？而且就這麼剛好在雙方私會的2個月後，經濟部就公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，而且崇越公司也被點名會被影響。

吳宗憲表示，崇越對中國大陸市場是滿滿的布局，而對中國大陸半導體發展、研發設立，都有非常重大的關聯性。民進黨政府一天到晚在貼別人、扣別人紅帽子，但自己所重用的政治人物、政務官，一個個都是你口中的中共同路人，難道民進黨口中的抗中保台，只是騙選票、騙國人？嘴巴喊抗中，心裡巴不得從中國大陸多賺紅錢，壯大自己的口袋。

副書記長林沛祥表示，中美貿易戰最關鍵的產業是晶片與IT產業，郭智輝對崇越影響力是非常的深，早在2001年時，崇越已供應半導體材料給中芯，包括供應矽晶圓、石英爐管等半導體材料予大陸晶圓廠客戶中芯半導體。2020年時，隨著美方對中芯祭出制裁。崇越曾證實，崇越成為中芯禁令下的受惠廠，公司矽晶圓、光阻液目前在中國市佔達5成以上，客戶為一線大廠，全年營收創高，上看365億元。

林沛祥表示，崇越集團對於中國大陸半導體的發展是有一定的影響力，甚至是先進的CoWoS封裝用膠材等材料也開始要導入中國大陸市場，這不禁令人懷疑，民進黨政府一方面要抗中保台，一方面又扶植大陸在中美貿易戰最關鍵的晶片、半導體技術，民進黨政府是自己人賺紅錢沒問題，別人就不行，這樣的雙標國人能接受嗎？


牛煦庭說，民進黨政治上要圍堵中國大陸，尤其是高科技晶片產業絕對不能外流，但顯然在生意的戰場上，卻又是另外一回事，箇中三昧值得國人思考。牛煦庭要提醒經濟部，眼下台灣將面臨關稅與匯率雙重衝擊，這才是經濟部要關心的事情，現在不是應該積極去請教國際貿易專家，提出真正的「衝擊影響評估」，而不是關心崇越。

牛煦庭表示，在野黨希望民進黨府能夠針對關稅與匯率，提出完整的「衝擊影響評估」報告，但迄今仍未看到。但百工百業真實的衝擊，挑戰會非常巨大，中南半島國越南，幾乎「出賣」國內產業喪權辱國條款，不但要被課20%，還要給美國零關稅，這對越南衝擊將難以想像。

藍委賴士葆則直指，崇越科技與「嘉品投資」登記地址一致，後者為崇越控股公司，第二大股東就是郭智輝之子郭冠宏。換言之，郭表面與崇越切割，實則自家人深度涉入。

他還提到，崇越旗下「上海崇誠國際貿易公司」2024年預計將在中國大陸獲利的2億元人民幣匯回台灣，而郭此時已是經濟部長。崇誠就是中芯中下游廠商，正是民進黨口中的「紅色供應鏈」，如今自家人卻在大賺紅錢，根本打臉「非紅供應鏈」說法。

賴進一步點名，民進黨高喊反共保台，但實際卻替親綠政要家族、甚至涉及共諜的人「洗地」。他要求賴清德總統應說清楚，若身邊人涉共諜，政府卻縱容與中國利益往來，是對國安與民眾的雙重背叛。

最後，賴呼籲行政院應針對美中關稅戰對台灣製造業與農業的衝擊，提出具體配套，而不是僅編列補貼台電的特別條例，應優先考慮發現金救經濟，刺激內需。
 

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