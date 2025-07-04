山東艦剛結束高強軍演訪港　　陸學者：「航母熱」背後關鍵訊號

記者任以芳／綜合報導

今年市香港回歸28周年，大陸解放軍海軍艦艇編隊，包括航母山東艦、導彈驅逐艦延安艦與湛江艦、導彈護衛艦運城艦，於7月3日至7日訪問香港，引發「航母熱」。大陸軍事專家曹衛東也指出，前陣子遼寧艦、山東艦到西太平洋進行相關的高強度軍事演習訓練後，馬上訪港，釋出重要關鍵。

香港回歸祖國28週年之際，由中國人民解放軍海軍航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦及導彈護衛艦運城艦組成的航母編隊，攜多型艦載戰鬥機、直升機和陸戰隊員，於7月3日上午抵達香港特別行政區，開啓為期5天的訪問活動。香港特別行政區政府在昂船洲軍營為艦艇編隊訪港舉行隆重歡迎儀式。

▲ 山東艦航母編隊訪港 ，甲板上排列「國家安好」。（圖／翻攝 人民日報）

昨天7月3日上午8時，山東艦與三艘屬艦以縱隊隊形，在香港特區政府船隊、駐香港部隊艦艇及直升機的伴航伴飛下，駛入了維多利亞港。山東艦的飛行甲板上，艦載戰鬥機和直升機整齊列陣。700多名海軍官兵身著白色軍裝，在甲板上列隊排出「國安家好」四個大字。香港特區政府消防輪以高規格的水門禮迎接編隊。

此次到訪的山東艦編隊，是繼2017年解放軍第一艘航空母艦遼寧艦後，再次有航母訪港。山東艦也是第一艘國產自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦。2019年12月17日入列以來，已創下多項突破性紀錄。該艦滿載排水量6.5萬噸，飛行甲板面積相當於兩個標準足球場，可搭載36架殲-15艦載戰鬥機及多型直升機，其優化設計的艦島使艦載機調度效率較遼寧艦提升30%。

大陸軍事專家曹衛東也指出，前陣子遼寧艦、山東艦到西太平洋進行相關的高強度軍事演習訓練後，沒有進廠維修或保養，馬上來港訪問，可以進行展示，說明裝備非常可靠。」

▲ 2025.73-7/7山東艦航母編隊訪港 。（圖／翻攝 通視YT）

根據陸媒、港媒報導，上個周末有大批香港市民聚集在岸邊，目睹航母編隊駛入香港水域。在鴨脷洲海怡半島，攝影愛好者及軍事迷攜帶專業器材拍攝航母。其中，退休攝影師姚先生特意選擇此地拍攝，他表示，「這裡的地標是南丫島三個煙囪及風車，作為山東艦的背景一起拍下來，正好證明是在香港。」

一名中學一年級的學生也表示，印象中自己5歲時看過遼寧艦訪港，時隔多年，這次相約朋友一同觀看，「有種自豪感覺，見到的是自己國家的航母編隊。」

▲大陸學者之前分析，山東艦訪港將成為常態也是一種震攝 。（圖／翻攝 中國軍號）

同時，不少來自大陸遊客也在海岸遠眺山東艦。遊客邵女士與她的兩個兒子在得知山東艦訪港的消息後，特意在返回浙江前來到海濱長廊觀看。

李家超強調，今年是香港回歸28週年，也是解放軍進駐香港28週年及《香港國安法》公佈實施5週年，「海軍山東艦編隊在這個歷史時刻訪問香港，特別振奮人心。」

大陸軍事專家張軍社指出，很多國家的軍艦都會向本國民眾開放參觀，這已成為一種國際慣例。他預測，未來海軍艦艇訪問香港將成為常態化的行動，會將最新的艦艇向香港民眾展示並組織開放活動。