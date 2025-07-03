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大陸 大陸焦點 特派現場

山東艦抵港首開放民眾登艦　萬噸大驅延安艦壓陣...小航母編隊齊至

▲山東艦及小航母編隊共四艘艦艇訪問香港。（圖／香港01）

▲山東艦及小航母編隊共四艘艦艇訪問香港。（圖／香港01，下同）

文／香港01

「香港，航母編隊來了……」大陸第一艘國產航空母艦山東艦聯同055型「萬噸大驅」延安艦、052D型「中華神盾」湛江艦及054A型主力護衛艦運城艦今（3）日至下周一（7月7日）訪問香港五天，期間將開放給公眾上艦參觀。

▲山東艦及小航母編隊共四艘艦艇訪問香港。（圖／香港01）

山東艦航母編隊清晨在香港以南海域，準備進入香港。編隊早上7時位於蒲台島對出海面，走在最前的是舷號571的054A型主力護衛艦運城艦，之後是165的導彈驅逐艦湛江艦。湛江艦配備130毫米艦炮及64單元導彈垂發系統，可搭載一架直20型直升機。

艦隊今早將在香港島南面水域，經鴨脷洲與南丫島之間的東博寮海峽，駛進維多利亞港以西的水域，在交椅洲一帶錨泊。

山東艦將停泊於港島西面錨地，周六及周日（7月5日至6日) 開放給市民參觀。湛江艦與運城艦則將停泊於昂船洲，同樣於周末開放兩天。解放軍駐港部隊微信公眾號「香港礪劍」為提供市民實名預約，合共1萬張門票在不足一分鐘內已被搶光。

▲山東艦及小航母編隊共四艘艦艇訪問香港。（圖／香港01）

山東艦是中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，2019年12月正式入列，標誌着中國海軍正式進入國產航母時代。這艘航母長300多米，有20多層樓高，滿載排水量超過6萬噸，屬於中型常規動力航母。今次訪港將是它服役以來首度開放給公眾參觀。

艦隊中同樣受矚目的是萬噸級驅逐艦延安艦。作為中國自行設計建造的第一款排水量萬噸以上的驅逐艦，被視為目前全球最先進驅逐艦之一，綜合性能甚至超越了美國主力驅逐艦。艦上有逾百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型的導彈，還可以發射有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦導彈。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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