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香港回歸28年　李家超：寧做艱難改革者　不做安逸停滯者

▲▼香港回歸28年　李家超：寧做艱難改革者　不做安逸停滯者。（圖／翻攝李家超臉書）

▲香港特首李家超。（圖／翻攝李家超臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港回歸28年，香港政府舉辦慶祝酒會，特首李家超致詞時表示，香港正值經濟轉型期，面對挑戰和機遇，在一國兩制之下的優勢，香港機遇大於挑戰。同時，他也強調，「強調寧願做艱難的改革者，都不做安逸的停滯者。」

李家超提到，展望未來，政府會有三方面重點工作，第一是以高水平安全護航高質量發展，會統籌好安全和發展，在一國兩制下，堅定維護國家安全，並把握國家機遇，積極融入國家發展大局，全力拼經濟、謀發展，幫助企業升級轉型，拓展內外銷市場，深化國際交往合作開拓新市場、新機遇，強化全供應鏈服務，做大做深區域貿易，抵銷過份依賴單一市場的貿易風險，繼續搶人才搶企業。

▲▼香港回歸28年　李家超：寧做艱難改革者　不做安逸停滯者。（圖／翻攝李家超臉書）

李家超說，第二是加快發展北部都會區，北都佔香港面積約三分之一，是香港發展新引擎，政府會引入新理念、新辦法，拆牆鬆綁及結合市場力量，加快發展北都、新田科技城，河套深港科技創新合作區的香港園區，以產業發展為重點考慮，以創新科技為核心，吸引全球科研人才和創新資源集聚，促進高端人才集聚高地。

李家超提到，第三是著力改善民生，政府會繼續加快公營房屋供應，進一步縮短公屋輪候時間，確保簡約公屋如期供應，取締劏房的合規簡樸房有望明年3月登記。政府會繼續深化醫療體系改革，也會繼續實踐精準扶貧理念。交通方面，政府會推進落實運輸基建發展藍圖，全力推動各鐵路項目包括港深西部鐵路等。

最後，李家超引用清代文學家彭端淑的《為學》，「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣。」並強調，「寧願做艱難的改革者，都不做安逸的停滯者。」

▲▼香港回歸28年　李家超：寧做艱難改革者　不做安逸停滯者。（圖／翻攝李家超臉書）

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