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吐噶喇群島「2周狂搖逾千次」　日學者示警：最大規模難預測

▲▼ 日本鹿兒島吐噶喇群島（トカラ列島）3日發生震度6弱地震。（圖／達志影像／美聯社）

▲鹿兒島吐噶喇群島3日發生震度6弱地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本鹿兒島縣吐噶喇群島（トカラ列島）外海6月21日以來頻繁發生地震，近2周以來累計突破千次，7月3日下午鹿兒島縣十島村惡石島，更發生最大震度達6弱的強震，是當地歷來最大規模。就連日本氣象廳也坦言，如此短時間內頻繁地震，實屬罕見。每日新聞等日媒採訪各界專家，撰文分析最新情勢。

發生什麼事？

根據日本氣象廳資料，吐噶喇列島的小寶島附近，2021年12月曾出現為期1個月、共308次的頻繁地震，2023年9月也曾出現346次地震。不過，今年6月21日至7月3日下午4時止，地震已經高達1031次，是前兩次的將近3倍，而且目前尚無趨緩跡象。

▼惡石島是最近經常遭到地震影響的地方之一。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲▼日本鹿兒島縣吐噶喇群島中的惡石島，屬於鹿兒島郡十島村。（圖／達志影像／美聯社）

恐還要震2-3周

熊本大學「海洋火山學」副教授橫瀨久芳表示，吐噶喇列島位於歐亞板塊上方，而其下方的菲律賓海板塊正以每年約6公分的速度持續隱沒。此外，在小寶島與惡石島之間的海底，有一片與九州同等規模的巨大海底台地「奄美海台」，堆積在菲律賓海板塊之上，這種板塊碰撞，導致歐亞板塊內部容易累積壓力與變形。

橫瀨久芳還指出，小寶島與惡石島之間存在2個活斷層，壓力累積使得地震活動變得活躍。這次地震可能也受到南側活斷層的影響，因此地震次數顯著增加。他表示，未來2到3周內仍可能持續發生類似規模的地震，當地居民應該提高警覺。

▲▼日本鹿兒島縣吐噶喇群島中的惡石島，屬於鹿兒島郡十島村。（圖／路透）

最大規模難預測

京都大學「防災研究所」教授西村卓也指出，此次地震活動可能與外部持續刺激活斷層有關。伊豆群島過去也曾因火山活動引發群發地震，吐噶喇列島也有可能受到岩漿活動影響。

此外，他觀察到這一連串地震震源似乎以小寶島為界，呈現東西分布。初期主要集中在東側，隨後轉為西側活躍，就像是2場群發地震連續發生的情形。

然而，由於吐噶喇列島近海的活斷層結構尚不清楚，日本政府地震調查研究推進本部也尚未對當地活斷層進行明確評估，斷層長度不明，「要預測可能發生的最大地震規模極為困難。」

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