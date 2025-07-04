日政府推「循環儲備法」備緊急避難包！　3大守則18條清單大公開

▲日本政府鼓勵民眾可以採用「循環儲備法」準備緊急避難包。（圖／日本政府，下同）



記者王佩翊／編譯

有鑑於全球局勢動盪與網路流傳的「災難預言」興起，也讓大眾開始關注緊急避難包，內政部消防署提醒民眾應每半年定期檢查並更新避難包。事實上，當發生大規模災害時，物流可能中斷，超市和便利商店也將難以購得食品，因此食品儲備也是重點，不過不少人可能會不知從何開始。日本政府則針對如何簡單開始食品儲備進行教學，同時也鼓勵民眾善用「循環儲備法」。

由於颱風、地震、暴雨等大災難隨時可能發生。一旦災害來襲，電力、瓦斯、自來水等生活基礎設施可能中斷，道路也可能因瓦礫阻塞或淹水而癱瘓，進而影響物流。根據過去的案例，多數情況下基礎設施復原需時超過一周。而救援物資未能及時送達、超市和便利商店無法供應食品的情況也相當常見。

因此日本政府建議，至少要準備3天份的避難糧食，如果能夠準備到1周份更好。不僅如此，當災難發生時，生活型態劇變會導致情緒緊繃，只要能吃到與平時無異、溫熱且營養均衡的食物，也能有助於穩定身心，維持正向的思考與行動力。

災害發生後，基礎設施可能癱瘓，因此水與加熱設備不可或缺。每人每日的水建議飲用量為約3公升，包含飲用與料理用水。另可準備瓶裝茶、汽水等。卡式爐的瓦斯罐約每人每周需6罐，用於煮沸熱水、加熱即食包、泡麵等。

災後飲食易偏重碳水化合物，導致營養失衡及健康問題。建議儲備富含蛋白質、保存期限長的罐頭，如鮪魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等魚類罐頭或是肉類罐頭，也推薦肉魚類的即食食品。

因此以2名成人為例，1周份的緊急避難包應包含：

1、24瓶2公升寶特瓶裝飲用水

2、1口卡式爐、12罐瓦斯罐

3、18罐肉、蔬菜、豆類罐頭

4、18包牛丼、咖哩等即食調理包

5、6包義大利麵醬等即食品

6、2包2公斤白米

7、6碗泡麵

8、6包即食白飯

9、乾燥麵（2包300公克白麵、2包600公克義大利麵）

10、梅干、醃漬物

11、蔬菜罐頭、蔬菜汁

12、蘋果、橘子、柿子等不易腐爛水果

13、水果罐頭

14、果汁

15、果乾

16、糖果、羊羹、巧克力、餅乾、仙貝等零食

17、味噌、醬油、鹽、糖、醋、食用油、美乃滋、番茄醬等調味料

18、即食味噌湯、即溶湯包

日本政府也提醒，最好使用「循環儲備法」，採用邊吃邊補，無壓力的食品儲備。而方法也很簡單，只要平常多買一些日常食用的泡麵、罐頭、即食味噌湯等，並依照有效期限由舊至新食用，吃掉的再補貨即可。

其中也有3大重點：

1. 多買些平常吃的食品

2. 在日常飲食中食用

3. 吃完後補貨

這種「儲備→食用→補貨」的循環稱為「循環儲備法」。在露營或登山等戶外活動經常使用，因此也不妨應用在緊急避難包的準備上。

另一方面，如果家中有嬰幼兒、年長者、慢性病患或是過敏患者，應考慮各族群的身體狀況準備食品，至少準備2周份。

【嬰幼兒】

母乳不足時可用奶粉，同時也要準備奶瓶、紙杯、免洗湯匙。副食品則建議多準備瓶裝或即食品，並讓孩子平時熟悉這些味道。準備孩子喜歡的食物與飲料，有助於在災難期間穩定情緒。

【年長者】

與一般家庭儲備品差異不大，但可準備稀飯、即食味噌湯等適合食慾不振或身體虛弱時食用的食品，依身體狀況來準備。

【慢性病患者】

在遇到災難時容易使病情惡化，所以平時就應該注意營養均衡、少鹽戒酒、控制體重。由於罐頭與即食食品多含高鹽分，選購時需留意。

【食物過敏者】

因人而異，應避免含有其過敏原的食品，建議事先準備過敏用奶粉、副食品、稀飯、罐頭、即食品、冷凍乾燥食品及喜愛食物與飲品。