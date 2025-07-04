13天狂震1151次！　惡石島居民「晃到無法睡」今早撤離

▲惡石島港口。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本鹿兒島縣十島村惡石島地區地震不斷，自上月21日起，已累計觀測到1151次震度1以上的地震，更在3日下午發生最大震度達6弱的強震，為當地歷來最大規模。由於連日強震導致居民身心俱疲，村方決定展開島外避難行動，4日一早已有13位居民搭乘渡輪離島避難，預計晚間抵達鹿兒島市。

▲日本鹿兒島縣吐噶喇群島中的惡石島，行政上屬於鹿兒島郡十島村。（圖／路透）



根據NHK報導，載有避難居民的村營渡輪於4日上午7時過後抵達惡石島港口，現場聚集許多準備離島與前來送行的居民，一度氣氛感傷，撤離居民年齡從0歲至80歲不等。村方安排避難者入住鹿兒島市內的住宿設施，預計暫時安置為期一週，未來也將視地震活動狀況決定是否延長。

一名準備離開避難的女性居民坦言，「因為不知道什麼時候會發生地震，讓我晚上睡不著，這次能安心入睡真的讓我感到放心。不過島上也有人因為飼養動物等原因無法離開，我對這些留下來的人感到擔心。」

「いつ地震がおこるかわからず眠れなくて不安だったので、ゆっくり寝られるという安心感があります。島には動物を飼っているなど避難したくてもできない人もいるので、残っている人たちのことが心配です」



鹿児島 十島村 希望者を島外避難へ フェリーが悪石島に接岸 | NHK https://t.co/AjQRk39Dak — 藤島新也＠災害担当記者???? (@shinyahoya) July 3, 2025

鹿兒島縣十島村從6月21日以來地震活動明顯增強，截至4日清晨6時為止，已累計觀測到1151次震度1以上的地震；其中當地時間3日下午4時13分的強震，在惡石島測得震度6弱，創下當地歷來觀測紀錄。

為此，十島村3日晚間召開緊急記者會，村長久保源一郎表示，部分居民的壓力已達臨界點，村方將依自願原則啟動島外避難，「希望大家能在鹿兒島市慢慢穩定下來，獲得妥善照顧。」

此外，氣象廳指出，由於連日地震可能導致地盤鬆動，當地土石災害風險大增，已暫時下修大雨與土石災害相關警報發布基準至平時的7成，並呼籲民眾持續警戒未來仍可能發生震度6弱等級的地震。

負責鹿兒島縣周邊海域的第十管區海上保安本部，也已派遣巡邏船與飛機前往惡石島等地區，確認是否有地震災損。海上保安本部指出，透過目視方式確認港區岸壁與船隻繫泊設施等並無明顯震損或異常情況。