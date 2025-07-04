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快訊／北韓人越過軍事分界線　被南韓拘留

▲▼ 北韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓人越過軍事分界線南下，南韓將其拘留。圖為北韓國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓聯合參謀本部4日表示，在3日晚間，軍方在非軍事區（DMZ）中西部戰線發現一名北韓人越過軍事分界線南下，已將此人拘留。

韓聯社引述軍方說法指出，軍方在鎖定這名北韓人進行跟蹤監視之後，成功將其控制。軍方在軍事分界線區域確認此人身分，但並未提供關於此人的更多訊息，包括越境動機。

相關部門將調查此人南下的具體過程，聯合參謀本部指出，北韓軍方現階段並無異常動向。

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