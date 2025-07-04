末日降臨「7大求生指南」　他為這2大危機準備了18年

▲越來越多人在為戰爭或天災做準備。圖為日本311大地震災後情景。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國緬因州的德瑞克（Derrick James）是一名「末日生存者」，2007年開始制定應對戰爭與天然災害的緊急計畫。他受訪時分享了7大求生法則，並且警告「我們住在一個脆弱的社會，事情可能很快分崩離析」，但也建議民眾「深呼吸，想出一個你可以堅持的計畫，不要讓自己壓力太大。」

1、準備30至90天緊急糧食

戰爭期間，全球供應鏈將迅速崩潰，建議儲備米、豆類、麥粒、罐頭肉類、即食食品等，「很多人建議從水開始，因為你可以在沒有食物的情況下存活3個月，卻不能沒喝水挺過3天，這是真的。不過一旦出現糧食危機，食物就更難取得。如果你擁有30天至90天的食物，可以承受任何迎面而來的風暴。」

2、儲備水與飲水過濾器

水源安全策略，可能因為人們居住的地方而有所差異，但除了飲用水之外，也建議準備好濾水器材，以免水源遭到汙染。

3、購買通訊設備，例如手搖收音機

購買手搖收音機、無線對講機等通訊設備非常重要，以利跟上最新的新聞警報及政府指示，因為急難來臨時刻，手機訊號塔跟網路都可能癱瘓。





4、解決燃料與能源需求

在緊急時刻，很可能發生大規模斷電。儲備車輛燃油、暖氣燃料、攜帶式發電機，甚至能夠貯存電力的太陽能板，都有助於避難所維持正常運作。

5、準備逃難包

避難包應該裝好緊急物資與重要文件，如果必須撤離住家或避難所，可以立刻拿了就走。

6、確保護照與文件有效

更新護照與其他身分文件也很重要，以免需要緊急撤離。德瑞克以自身狀況為例，「我在緬因州，如果發生了什麼事，我離加拿大更近，去加拿大比前往（美國）任何一州都更快。」

7、確保財務狀況

「一場全球戰爭意味著銀行凍結、ATM關閉、美元崩盤。」危機發生之際，一些銀行可能關閉或限制帳號，因此必須確保資產安全，「你必須做到多元化，例如白銀、黃金，甚至加密貨幣」，並且確保手頭上有現金可用。