印太盟友被冷落？　盧比歐取消訪問日本、韓國

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）臨時取消亞洲行，原定於本週展開上任後首度訪問日本與韓國的行程，卻因中東情勢升溫，轉而留在華府處理以色列相關外交事務。外媒披露，此舉不僅讓亞洲盟友措手不及，也再次引發外界質疑，美國「印太優先」政策是否正逐漸失焦。

根據《日經新聞》報導，盧比歐原本預定7日抵達東京，與日本首相石破茂與外相岩屋毅會晤，討論關稅、中東局勢以及對中、俄、北韓的戰略合作。不過國務院高層臨時決定讓盧比歐改赴白宮，出席總統川普（Donald Trump）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。

據了解，美國正積極斡旋加薩停火協議，消息人士透露，哈瑪斯（Hamas）可能在未來60天內釋放10名人質，並歸還18具遺體，談判進展關鍵，促使美方調整外交重心。

▲日本首相石破茂（左）、南韓總統李在明（右）上月在加拿大G7會場展開日韓會談。（圖／達志影像／美聯社）



盧比歐原計劃完成訪日、訪韓行程後，再赴馬來西亞出席東協（ASEAN）與東亞外長會議。不過美國國務院已證實，日韓兩站將直接取消，引發各界關注美方對亞洲盟友態度是否轉趨冷淡。

南加州大學國際關係專家葛羅斯曼（Derek Grossman）直言，盧比歐身兼國務卿與代理國安顧問兩職，分身乏術，「他無法同時出現在兩個戰略戰場。」他警告，當前美日韓關係面臨貿易摩擦與駐軍不確定性，白宮此舉形同讓盟友自生自滅。

《華爾街日報》5月曾披露，川普政府正研擬從南韓撤軍4500人，轉移至關島等地，亦讓區域安全再添變數。葛羅斯曼表示，「這反映出印太地區是否真的是美國的戰略優先區域，因為中東議題依然佔據了大量時間與資源。」

不過也有專家持不同看法。美國外交關係協會學者史密斯（Sheila Smith）指出，日本正值參議院選舉，石破內閣短期內難就貿易等重大議題推進談判，盧比歐行程延期「或許對雙方來說，反而是個喘息空間」。