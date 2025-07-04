加州爆2025最大野火！控制率僅5%啟動疏散　濃煙竄天際

▲美國加州「馬德雷大火」至今延燒5.2萬英畝，控制率僅5%。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州「馬德雷大火」（Madre Fire）2日爆發後火勢一夜之間迅速蔓延，至今已延燒5.2萬英畝，控制率僅5%。火災原因正在調查中，208人接獲疏散命令。

今日美國報、法新社報導，這是加州今年規模最大的野火，當地2日下午在加州中部166號公路附近的偏遠地區爆發之後迅速蔓延，燒毀洛斯帕德里斯國家公園（Los Padres National Park）部分草地，延燒面積逾3.5萬英畝。加州消防廳數據顯示，截至7月3日，火勢延燒逾5.2萬英畝。

衛星影像顯示，聖路易斯奧比斯波郡（San Luis Obispo County）內陸地區遭受野火波及，濃煙已擴散至聖塔芭芭拉郡（Santa Barbara）和文圖拉郡（Ventura）上空。美國林務署（U.S. Forest Service）發布的影像與照片也顯示天空煙霧瀰漫，「在當前天氣、地形等情況下，大火在不到24小時內呈現指數級成長，影響聖路易斯奧比斯波郡周邊多郡」。

部分小型社區收到疏散撤離令與警告。依據聖路易斯奧比斯波郡消防單位，有208人疏散，50棟建築受到火災威脅。截至7月3日，消防機構尚未接獲野火造成的人員傷亡與財產損失。加州州長紐松辦公室表示，已大量調派加州森林防火廳資源協助聯邦夥伴進行滅火作業。

馬德雷大火是加州2025年規模最大的野火，超過今年1月份重創洛杉磯地區的斷崖大火（Palisades Fire，延燒逾2.3萬英畝）與伊頓大火（Eaton Fire，延燒逾1.4萬英畝）。