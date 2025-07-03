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柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

▲韓國瑜召集朝野協商。（圖／翻攝自立院頻道）

▲韓國瑜召集朝野協商。（圖／翻攝自立院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（3日）就民眾黨日前提議通過的「核三廠延役公投」823投票之說明會事宜進行協商。一反往常，民進黨團總召柯建銘開頭便爽快表達禮讓藍白，「他們本來就是反方」下，朝野迅速達成協議。5場中選會舉辦的說明會或辯論會，第一場將於8月7日登場，由民眾黨團總召黃國昌帶頭打頭陣，至於另外4位正方代表，由藍白各自推薦兩人。另，官員反方兩名的行政院代表則需於7月16日向中選會提報。

韓國瑜下午主持黨團協商，就研商「中選會函請本院推薦代表參加全國性公民投票案第21案之發表會或辯論會」相關事宜，韓國瑜表示，立法院需推薦5位人員。先前因腳傷柱著拐杖走路的民進黨總召柯建銘，腳傷已好，今日走路平順，看起心情不錯，不再拿著拐杖人也輕鬆起來。對於韓國瑜提到立法院要推派5名代表，柯建銘爽快表示，「這個立法院代表，全部由藍白推薦就可以」。

國民黨總召傅崐萁則說，「柯總召，我們笑納喔！」柯建銘回應，「笑喔！要真的笑喔！」民眾黨團副總召張啓楷則說，因為這個公投是台灣民眾黨提出，因此也提出一個辦事處，就是其中一個名額，而民進黨是反方，所以另外四個名額就民眾黨及國民黨協調。張啓楷說，8月7日起排了五個場次，到底要辦說明會或辯論會，差不多要確定了，請中選會明確講清楚。

中選會主委李進勇說，到底是說明會或辯論會，會尊重立法院。如果沒有反方，也只能是說明會，只有正方反方雙方都合意，他們才會用辯論會，給立法院是5個代表名額，其中1位是要設立辦事處，行政院是2個名額，其他3個是反對設立辦事處的人。

張啓楷則說，請中選會最晚要在7月18日之前，告訴他們反方的代表設立辦事處的事宜；另外，核三延役公投的辦事處是由黃國昌領銜，另外四個名額，就是民眾黨2人、國民黨2人。

至於行政院希望是說明會或辯論會，張啓楷詢問中選會時，民進黨書記長陳培瑜說，中選會不能代表行政院。韓國瑜則說，等代表名單出來後，由他們協調。李進勇表示，每一場可以分別是說明會或辯論會，由各代表他們自己去協調。

根據中選會規劃，這五場說明會或辯論會時程分別為：

場次 日期 星期 時間
第1場 114年8月7日 星期四 15時
第2場 114年8月9日 星期六 19時
第3場 114年8月11日 星期一 15時
第4場 114年8月13日 星期三 10時
第5場 114年8月15日 星期五 19時
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