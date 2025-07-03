賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

▲立法院長韓國瑜、副院長江啟臣送給AIT一根魚雷球棒。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦「國防」，他在演說中點名在野黨在國會刪凍國防預算，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心；而美國在台協會（AIT）處長谷立言在昨（2日）「美國249週年獨立紀念日慶祝晚會」上，副總統蕭美琴、國民黨主席朱立倫、立法院正副院長韓國瑜與江啟臣都有出席的場合表示，「深信台灣各政黨也會為維護和平投入必要資源」。

「很可惜，國防即國安，但立法院卻凍結國防預算，這實在很可惜！」賴清德日前在演說中感嘆地說，台灣海峽是全球五分之一海運貿易的重要通道，台海的和平穩定，牽動全球經濟及自由貿易體系，台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定才符合國際利益。

賴清德指出，在野黨先前在國會凍刪國防預算，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心，今年國防預算被凍刪的總額是史上最高的，被刪除84億，且一度被凍結899.4億元。他也說，「凍刪國防預算並不是解凍就好，這會影響作業，也會影響國際觀感」，他認為，這是一個錯誤的訊號，會大大影響台灣的國際形象，以及台灣自我防衛的決心。

接著，美國在台協會昨晚間舉辦「美國249週年獨立紀念日慶祝晚會」，除了副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、經濟部長郭智慧、總統府國安會副秘書長林飛帆等人都受邀出席外，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣等人也都盛裝出席。

蕭美琴則是代表台灣政府與人民的身份出席，並與谷立言在活動中，交換象徵台美友誼的簽名棒球衣；而立法院方面，則是由韓國瑜、江啟臣代表，送給AIT一根魚雷球棒，上頭印有「台美關係全壘打」的字樣。

谷立言在演說中也觸及「安全」、「韌性」的議題，他表示，在區域與全球安全的議題上，正如盧比歐國務卿所言「美國對台灣的立場由來已久，這是我們不會放棄的：我們反對任何透過強迫、逼迫、脅迫手段，改變台灣狀態的行為。」他說，我們仍持續聚焦維持充足的嚇阻力，以抵禦任何企圖以脅迫手段改變台灣社會、經濟或政治狀態的作法。

谷立言表示，美國也在履行與《台灣關係法》相符的承諾，即增強台灣的防衛能力。除了自2010年以來，美國向國會通知、價值超過400億美元的對外軍售外，美國政府也提供了價值超過20億美元的援助，以加速交付台灣迫切亟需的不對稱戰力。

谷立言表示，隨著台灣持續努力將今年的國防支出提升至GDP 3% 以上，也期待未來在傳統軍事嚇阻與社會韌性兩方面，都能看到更多投資。正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持一樣，「我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源」。

至於「韌性」的議題上，谷立言指出，為推動全社會韌性，與台灣及日本、澳洲、加拿大等夥伴透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」採取了多項重要行動；他說，這個多邊平台匯聚了眾人的專業知識，來因應跨領域的各項挑戰，不論是增強台灣的能源韌性、訓練第一線應變人員、或是對抗資安威脅，美國與主要夥伴都已準備好隨時提供協助。

▼蕭美琴、谷立言交換簽名棒球衣。（圖／記者陶本和攝）

