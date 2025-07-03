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法務部快看！青鳥被挖曾做藍委「遺照」、喊槍斃黃國昌

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

▲工程師版主貼圖曝光11檢察官＋3法官身份，到案解釋是個人政治因素。（圖／翻攝自臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

社群平台《迷因台式民主》戴姓版主，不滿北市前副市長彭振聲妻子身亡噩耗，製作京華城案檢察官的團隊合成照，引起法務部震怒，並指示北檢、北市刑警大隊速查嚴辦。對此，不少網友翻出過去國民黨立委、民眾黨主席黃國昌被製作成遺照的圖檔，希望法務部可以一起辦理。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」認為，網友說要檢察官「血償」，法務部第一時間要查辦，「我覺得OK，這種涉嫌威脅人身安全的言論本來該辦」，「但我好奇的是這一年來有多少恐嚇黃國昌的言論，為什麼我從沒看到地檢署法務部有表達意見？？人民要求辦案不要雙重標準，很難嗎？」

有網友說要檢察官「血償」 法務部第一時間說要查辦，我覺得OK 這種涉嫌威脅人身安全的言論本來該辦 但我好奇的是這一年來有多少恐嚇黃國昌的言論，為什麼我從沒看到地檢署法務部有表達意見?? 人民要求辦案不要雙重標準，很難嗎?

不禮貌鄉民團發佈於 2025年7月2日 星期三

文末也附上兩張照片，分別是喊槍斃國民黨立法院黨團總召傅崑萁、民眾黨主席黃國昌的紙張，以及黃國昌的遺照等。最後，「不禮貌鄉民團」也說，「對不起我好像問了廢話，要求別雙標，對民進黨政府太難了」。

此外，資深媒體人黃揚明轉發國民黨台北市議員游淑慧今年1月6日的貼文，文中為網友P圖詛咒藍委，刻意將所有人的照片放在《心經》前，最上方則是遺照的菊花。

黃揚明表示，「今天有位亂做圖的汐止匿名網軍被抓，活該！但也希望製作這張圖的，也該受到法律的制裁」。

鍵盤後的詛咒是一種無力且扭曲的發洩 看到網軍P圖詛咒藍委「全員去死」、把巧芯P成紙紮人，想到和這陣子小草對我的出征何其相似。???????? 同一個詛咒梗農場？ 我助理說： 覺得他們真的很沒水準，看了心情很阿砸 。 我跟助理說： 有什麼難過的 可能他們的心理更阿砸，才會需要發洩 我們每天過得心安理得、平安快樂。 不管青鳥或小草，躲在鍵盤背後的扭曲和陰暗何其相似

游淑慧 台北市議員發佈於 2025年1月6日 星期一
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