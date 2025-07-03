快訊／首爾嚴重車禍！他開計程車「闖人行道」　行人遭撞死

▲南韓首爾市道峰區放鶴洞，3日下午一輛計程車衝撞人行道。（圖／翻攝自YTN News）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》、《YTN News》最新消息，南韓首爾特別市道峰區放鶴洞稍早發生嚴重車禍，年約60多歲的男性駕駛著計程車撞上人行道，造成50多歲的男性行人遭到衝撞，兩人送醫時已停止呼吸心跳，事後證實該名遭撞的行人已經死亡。

至於計程車上的一名乘客、以及另一名遭撞的行人，則是受到輕傷，目前送醫接受治療。據悉，該起事故共造成1人死亡（行人）、１人停止呼吸心跳（司機）、2人輕傷。