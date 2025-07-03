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赴韓旅遊「帶150顆腸胃藥」海關再揪出1物　行李箱被上鎖！下場曝

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，與男友到首爾旅遊，沒想到一抵達首爾機場就出包，兩個行李箱都扣上黃色大鎖，鎖扣還不停發出聲音，透過翻譯工具才得知，因為行李有大量藥物與蠟燭，尤其是一包用夾鏈袋裝著的腸胃藥，因為沒有原包裝，引起海關人員懷疑，所幸最後順利解決，也學到了教訓。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG @niu66525）

▲她帶了大量藥物及蠟燭。（圖／翻攝自IG @niu66525）

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網友「妞妞不只會吃」在IG、Threads發文 ，抵達韓國機場準備領行李時，發現兩個行李箱都被上鎖，黃色鎖扣還不停發出警示聲。透過翻譯軟體求助海關，原來是因為行李箱有大量藥品、中藥包。

她指出，尤其是裝著150顆腸胃藥的夾鏈袋，因為沒有原包裝，引起海關人員注意，不斷喊「too much」；若是攜帶藥品，則需要有處方箋跟診斷證明書。由於這趟旅程是為了慶生，她帶了大量蠟燭，蠟燭屬於易燃物，數量過多會有疑慮，幸好海關人員很友善，最後也順利過關，她驚呼「學到教訓了。」

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貼文曝光，有網友提醒，「這種就是原包裝最安全，千萬不要方便全部拆開，像那個透明夾鏈袋就是不ok」、「帶這麼多怪不得被查」、「看那包藥以為是藥頭，出國怎麼敢這樣帶藥啦，還好放你走」、「醫生都建議帶藥袋」、「蠟燭可以去韓國當地買就好啊，方便又便宜」。

各國對於攜帶藥品出入境的規定不盡相同，建議先查詢財政部關務署，以及外交部領事事務局網站，依其入境國規定辦理，並請攜帶醫師處方箋或證明文件供查驗，藥量也不得超過處方箋（或證明文件）開立之合理用量。

本文獲「妞妞不只會吃 @niu66525」授權轉載。

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