國民黨稱國防預算只砍46億「少講一半」　他列議事錄打臉

▲「獵鴞案」預算審查議事錄。（圖／翻攝立法院議事錄）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德總統日前發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「向國際社會發送錯誤訊號」。藍營2日大力反擊，強調砍國防預算才46億，是2018以來的最低。藍委徐巧芯指出，「獵鴞專案」刪除的45.7億佔外交及國防委員會刪除的97%，最後一票甚至是召委王定宇投的。對此，王定宇今（3）日痛批，國民黨心虛只講一半，當初通過決議案希望多出來的預算保留，對美洽商更多無人機，但國民黨是要減列卻不給過決議案，藍白惡意刪減凍國防預算，數字在那，懂小學數學就算得出來。

藍營聲稱國防預算只有砍46億，是2018年來最低，並痛批賴清德是總統級的造謠。事實上，在立法院會中國民黨、民眾黨聯手國防預算「個案」刪減數是84億，並非朱立倫所言46.8億，藍營說法省略了「通案刪減」的36億。國防部也證實，2025年國防預算在立法院審議期間，遭大幅刪減84億元及凍結899億元，合計高達984億元，佔原編預算20.6%為近年最高比例。

對於藍營說法，王定宇批評，這是話只說一半的謊言扭曲，當時國家要對美國採購兩款新型無人機，美國第一次報價是110億，通過軍售案後，美國主動告知打四折，降低到40多億，多出來的預算希望保留，基於折衝，透過決議案授權國防部把原數額的金額繼續對美洽談新型自殺型無人機。

王定宇指出，既然降價打四折、多出來的額度讓軍方對美洽商購買更多數量，減列預算搭配這個決議案是國防部認為可行，但國民黨是要減列卻不給過決議案，這樣知道差別了嗎？當時支持，是基於授權國防部繼續對美採購先進新型無人機，國民黨是只要刪除、不要授權。

王定宇批評，國民黨故事講一半，心虛不敢面對真相，有關藍白惡意刪減凍國防預算，數字在那，懂小學數學就算得出來，藍白連美國關切都用謊言回應。