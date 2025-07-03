出席美國國慶酒會　林佳龍：盼台美攜手守護民主自由

▲外交部長林佳龍昨出席美國國慶酒會。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者詹詠淇／台北報導

7月4日是美國獨立249週年紀念日，外交部長林佳龍昨（2日）晚間與副總統蕭美琴一同出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國國慶酒會，共同慶祝這個重要時刻。林佳龍指出，今年美國國慶酒會以「棒球」為主題，他特別穿上「Team Taiwan」T 恤，與蕭副總統、AIT處長谷立言（Raymond Greene）等貴賓舉杯致意，獻上最誠摯的祝福。

林佳龍回憶，去年世界棒球12強賽期間，曾與谷立言處長及日本副代表高羽陽先生一同在台北大巨蛋觀賞台日大戰，交流彼此的應援方式，最終台灣、美國與日本也分別拿下前三名佳績。林佳龍表示，如今以棒球象徵台美之間堅實而深刻的友誼，實在再恰當不過。

林佳龍引述蕭美琴致詞表示，台美關係如同一場場棒球賽，在一局中一局中努力建立穩健的夥伴關係。即使面對快速球、曲球或滑球的挑戰，仍堅定站上打擊區，展現團隊合作的精神。蕭副總統也強調，台美因為共同價值觀而緊密相連，持續激勵著堅信守護民主的人們，台美經濟關係深厚且彼此互補，台灣受益於美國的創新科技，並在製造、高端科技及產業靈活上擁有優勢，能協助美國實現再工業化與鞏固科技領導地位

林佳龍也轉述總統賴清德對外承諾，將透過備戰來維護和平，團結國人捍衛民主生活方式；台灣不尋求衝突，但不會逃避守護國人與價值的責任，並感謝美國政府、國會與人民跨黨派的支持，成為穩定區域局勢的堅定夥伴。

林佳龍最後引述美國國歌歌詞「自由的國土，勇士的家鄉」，表示這句話不僅描述美國人民對自由的堅守，也正是台灣的寫照。林佳龍強調，台美願持續攜手，為下一代守護這份得來不易的民主與自由。