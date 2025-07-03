　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出席美國國慶酒會　林佳龍：盼台美攜手守護民主自由

▲▼林佳龍出席美國國慶酒會。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍昨出席美國國慶酒會。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者詹詠淇／台北報導

7月4日是美國獨立249週年紀念日，外交部長林佳龍昨（2日）晚間與副總統蕭美琴一同出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國國慶酒會，共同慶祝這個重要時刻。林佳龍指出，今年美國國慶酒會以「棒球」為主題，他特別穿上「Team Taiwan」T 恤，與蕭副總統、AIT處長谷立言（Raymond Greene）等貴賓舉杯致意，獻上最誠摯的祝福。

林佳龍回憶，去年世界棒球12強賽期間，曾與谷立言處長及日本副代表高羽陽先生一同在台北大巨蛋觀賞台日大戰，交流彼此的應援方式，最終台灣、美國與日本也分別拿下前三名佳績。林佳龍表示，如今以棒球象徵台美之間堅實而深刻的友誼，實在再恰當不過。

林佳龍引述蕭美琴致詞表示，台美關係如同一場場棒球賽，在一局中一局中努力建立穩健的夥伴關係。即使面對快速球、曲球或滑球的挑戰，仍堅定站上打擊區，展現團隊合作的精神。蕭副總統也強調，台美因為共同價值觀而緊密相連，持續激勵著堅信守護民主的人們，台美經濟關係深厚且彼此互補，台灣受益於美國的創新科技，並在製造、高端科技及產業靈活上擁有優勢，能協助美國實現再工業化與鞏固科技領導地位

林佳龍也轉述總統賴清德對外承諾，將透過備戰來維護和平，團結國人捍衛民主生活方式；台灣不尋求衝突，但不會逃避守護國人與價值的責任，並感謝美國政府、國會與人民跨黨派的支持，成為穩定區域局勢的堅定夥伴。

林佳龍最後引述美國國歌歌詞「自由的國土，勇士的家鄉」，表示這句話不僅描述美國人民對自由的堅守，也正是台灣的寫照。林佳龍強調，台美願持續攜手，為下一代守護這份得來不易的民主與自由。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／恐嚇11檢察官！真實身份曝　臉書粉專版主到案
快訊／潮境公園嚴重車禍！5人輕重傷　阿嬤噴飛無生命跡象
日圓平「史上最友善換匯價」！　明戰新紀錄
彭振聲翻供「事情就大了」　黃暐瀚：柯文哲已起訴就應交保
日吐噶喇群島13天震1000次　震度越來越大「首達6弱」急避
快訊／台中雙屍！　活活掐死嬰兒後墜樓
快訊／西門町火警！娃娃機店陷火海　疑有人受困
賴清德「軍人搭機升商務艙」　華航、長榮工會聯合聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤批草包：拿超徵的納稅錢積少成多？

盼在野別刪特別預算　管碧玲哽咽：讓肉身肉眼執法走入歷史

藍營強力杯葛1500億國土安全預算　國防部列用途

柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

出席美國國慶酒會　林佳龍：盼台美攜手守護民主自由

中歐談話「歐盟反武力改變現況」　外交部：顯示對台海高度重視

反罷免啟動「藍白合」 ！　台中3藍委掛盧秀燕、黃國昌合體看板

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤批草包：拿超徵的納稅錢積少成多？

盼在野別刪特別預算　管碧玲哽咽：讓肉身肉眼執法走入歷史

藍營強力杯葛1500億國土安全預算　國防部列用途

柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

出席美國國慶酒會　林佳龍：盼台美攜手守護民主自由

中歐談話「歐盟反武力改變現況」　外交部：顯示對台海高度重視

反罷免啟動「藍白合」 ！　台中3藍委掛盧秀燕、黃國昌合體看板

爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

法務部挺基層！矯正人員深夜勤務每小時加發百元　逾5千人受惠

精液注射四肢！泰男自創「精子療法」治背痛　長膿包嚴重感染

美越完成協議！洗產地重課40%關稅　陸：不應針對損害第三方權益

籃籃故事太爛懲罰要進鬼屋！　跟若潼太沒膽嚇到噴淚

討600元爆衝突！毒男不還錢頸胸遭刺慘死　病友裁定羈押

《大學生》女星轉當花藝師　公開5位數收入笑了：校長兼摃鐘

傳承父志回饋家鄉　呂廷復急難救助基金捐贈10萬美元黃偉哲感謝善行

謝淑薇溫網雙線出擊拚冠　天王周杰倫化身「陪練」體力超驚人

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤批草包：拿超徵的納稅錢積少成多？

【哪裡長得像爸爸？】女兒歪頭笑答鼻孔簡直超可愛XD

政治熱門新聞

新北藍委罷免民調　黃暐瀚曝4人危險

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

發票獎金被砍？財部：少360萬個中獎組

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

大罷免投票倒數　中選會：16日0時起不得發布民調

嗆陳佩琪死了拍手慶祝！名作家：不服來辯

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

更多熱門

相關新聞

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

監察院今（1日）公布最新一期廉政專刊，財產申報公開資料顯示，外交部長林佳龍與其妻廖婉如名下有3筆土地、7筆建物，另外存款、有價證券如股票、債券、基金等，總值近4億，身家驚人，而多數資產登記在廖婉如名下。

唱臺中的歌！　林佳龍：以詩入樂展現文化力

唱臺中的歌！　林佳龍：以詩入樂展現文化力

共推國際人才交流　林佳龍洪申翰雙部長會議

共推國際人才交流　林佳龍洪申翰雙部長會議

嗆吳釗燮陰溝老鼠　徐巧芯：有無包庇共諜？

嗆吳釗燮陰溝老鼠　徐巧芯：有無包庇共諜？

免簽+1！　持台灣護照入境汶萊可留14天

免簽+1！　持台灣護照入境汶萊可留14天

關鍵字：

林佳龍AIT美國國慶酒會

讀者迴響

熱門新聞

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

台中一家五口被錢壓垮　大女兒二度上當鋪

彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

獨／台中驚傳一家五口命案！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面