跟阿姨和解了！曾為選議員槓上　藍青年張煥霖今掛反罷看板挺李彥秀

▲台北市議員楊植斗辦公室助理張煥霖掛起反罷免看板，力挺李彥秀。（圖／翻攝自Facebook／張煥霖）

記者郭運興／台北報導

國民黨青年軍張煥霖在2022年時，原本預定要參選港湖區台北市議員，未料，強碰李彥秀回鍋參選，張煥霖掛出「彥秀阿姨就繼續拚立委吧！把議員的機會留給我們年輕人」的看板嗆聲，引起熱議。張煥霖今（3日）卻貼出照片，透露自己架設反罷免看板力挺李彥秀，就是他對這次惡質罷免明確的表態。李彥秀也回應「謝謝煥霖，一起加油，讓港湖更好」。

國民黨青年軍張煥霖2022年時，原先表態參選港湖區市議員，並發表「不脫黨參選宣言」，未料，李彥秀也隨即表態參選，當時張煥霖則掛出「彥秀阿姨就繼續拚立委吧！把議員的機會留給我們年輕人，張煥霖拜託妳」的看板隔空嗆聲，但最後為顧全大局，仍決定忍痛退選，之後甚至一度加入黃珊珊競選團隊。

而在今日張煥霖貼出一張反罷看板照片表示，「726反惡罷煥我挺彥秀」。張表示，大家沒有看錯，這一塊看板，就是他對這次惡質罷免明確的表態！

張煥霖表示，在面對日益嚴峻的國際情勢的當下，民進黨不問國事，只圖政黨一己之私的行為，大家都看在眼裡。所以他呼籲726大家走進投票所，投下不同意罷免，一起把台灣社會帶回正規！

李彥秀也在此貼文留言，謝謝煥霖，一起加油，讓港湖更好。

▼李彥秀。（圖／記者李毓康攝）