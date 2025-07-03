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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野要推普發現金　卓榮泰喊「勿再次掏空國庫」：以4100億為考量

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院長韓國瑜今（3日）下午將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」進行朝野協商，行政院版本規模達4100億，但國民黨團版本包含普發萬元現金、民眾黨則是普發6000元，最快有望明日三讀。對此，行政院長卓榮泰今透過院會喊話，普發現金會導致支持力道變小，再次掏空國庫、耗損國力，「我們呼籲國會要正視，以4100億強化社會經濟及國土安全韌性的整體精神作為考量，能儘速通過特別條例，讓行政院能據此編列特別預算」。

行政院長卓榮泰今在院會中提到，現在國會裡有聲音要用普發現金取代1500億以及補助台電的1000億，這萬萬使不得，這形同是把民生物資和國土安全、政府該維護的責任，轉嫁到國人個人身上。

卓榮泰認為，每個人拿到現金用途不一，無法匯積成塔、積少成多，如果真的普發現金，「在產業支持力道會變小、在穩定民生的力道也會變小、維護國安的力道會變小、防災能力的力道也會變小、關鍵基礎設施的維護能力力道也會變小、還有農糧安全儲備的力道也會變小、資通訊的安全維護力道也會變小」，在野政黨如果這麼做的話，恐怕也付不起責任，是再次掏空國庫、耗損國力。

卓榮泰強調，國安是整體的網，不能有所缺漏跟缺口，預算也是整體的，如果像是審查總預算亂刪亂凍打折扣，會再次形成強化國土韌性安全的不足，力道的減小不能轉嫁到國人身上，「因此我們呼籲國會要正視，以4100億強化社會經濟及國土安全韌性的整體精神作為考量，能儘速通過特別條例，讓行政院能依據編列整體特別預算」。

卓榮泰強調，對整體產業就業民生及國土安全韌性，發揮全面性安全網，請各部會積極與朝野各黨團加強溝通，務必請他們支持4100億強化社會經濟及國土安全韌性特別條例。

針對經濟安全特別條例部分，卓榮泰指出，美國關稅還在持續談判中，緊密牽動全球的經貿秩序，4月3日川普總統宣布新的關稅政策之後，行政院在48小時內是全球最快速提出產業支持方案的，當初是880億，後來經過考量國際與國家的整體情勢，提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，送到立法院已經超過2個月。

卓榮泰說，現在美國關稅談判與各國進行到最後關鍵，感謝副院長鄭麗君與政委楊珍妮，在2個月中非常辛苦，鉅細靡遺為國內產業做很多構想，跟美國做多次的視訊與面對面談判，談判工作也持續在進行中。

卓榮泰表示，政府的責任是準備各種妥善的方案，協助國人應對，因此在特別條例中提出支持產業、安定就業、照顧民生以及國土安全韌性4大項，一共4100億的特別條例。其中，支持產業與安定就業方面有930億；照顧民生方面有1670億，包括補助台電的1000億也是對產業和民生的直接支持，能穩定物價和民生。

支持產業安定就業方面，在工業、農業都有鉅細靡遺的措施，也降低行政成本，希望提升競爭力；勞健保也有挹注，也有協助弱勢的具體作為，還有老屋修繕及強化高等人才培育，這些都是支持產業、安定就業與照顧民生。

卓榮泰強調，國土安全韌性的1500億預算，編列在國防部、海委會、農業部及內政部4大部會，其中，國防部有軍民資通作業環境韌性與設備效能提升，還有指揮系統韌性及資安防護擴充、軍民共同圖像系統監偵能力、作戰區資通基礎設備提升、網傳作業設備缺裝備補充，及重要的防護設施改善，這裡面除了一般設備改善之外，很重要的是資通安全的強化還有提升。

至於海委會部分，有增建艦艇、強化無人機部署、情監偵系統，提升海巡勤務裝備，改善老舊廳舍與水域碼頭。內政部部分，有防災協作中心、村里防災緊急維生設備建置、加強反恐維安能量、關鍵基礎設施防護效能的建置以及改善公有建物的防火避難空間。農業部的漁船動態監測系統建置，還有強化糧食儲備及穩定緊急時期糧倉供應。

卓榮泰說明，國防部、海委會、內政部以及農業部4個部會，一共編列1500億預算，期待各部會這2天能積極與朝野各黨團加強溝通協調，所有預算都是一體，國家安全是整個網，不能有所缺漏。

▲▼發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）

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