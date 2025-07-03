竹山工廠火警波及鄰房！5消防分隊灌救2小時　隊員熱衰竭送醫

▲竹山鎮工廠1日晚間傳出火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮一處工廠於1日晚間疑似電線走火而傳出火警，南投縣消防局獲報後派遣5個分隊人車前往灌救，由於該廠內堆放大量可燃物雜物助長火勢、甚至波及相鄰住戶，花費2小時才撲滅，還有消防弟兄出現熱衰竭而送醫，幸無大礙。

南投縣消防局第三大隊竹山分隊指出，於7月1日晚間8時29分接獲救災救護指揮中心派遣，指稱位於鹿山路128巷內發生工廠火警，立即出動各式救災車輛前往搶救，勤指中心同時群呼義消前往支援，加派鹿谷、名間、集集、南投等四個分隊前往支援。

救災車輛抵達現場時，發現該鐵皮工廠燃燒情況劇烈、連老舊廠房鐵皮屋頂也因受熱而坍塌，也延燒到相鄰的住戶，造成該住戶財物全面燒毀；由於夜間無人在廠內，消防人員先以圓盤切割機破壞鐵捲門後始得入內滅火，並由火場管制人員隨時注意火場狀況、管控進入火場搶救人員，以維現場安全。

火勢於10時30分撲滅，消防人員並持續殘火處理至凌晨2點，以確認現場無復燃之虞；由於近日天氣炎熱，現場救災人員有熱衰竭情形，救護人員先將其送醫治療，竹山鎮長陳東陸接獲消息後，於隔天前往分隊關心，並提供物資慰問消防弟兄。

該工廠屋主表示，下班回家廠內並無用火電情形，經火災調查人員現場勘查後，發現疑似電線老舊走火引起火災；竹山分隊呼籲民眾，老舊建物隱藏風險，應定期檢測用電安全，才能預防電器火災發生。