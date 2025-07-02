熱浪35度高溫！　西班牙2歲童被父「忘車內6小時」慘死

▲西班牙一名年僅2歲的男童，被父親遺忘在車內超過6小時，最終熱衰竭死亡。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

南歐正值熱浪來襲，氣溫飆破攝氏35度，西班牙一名年僅2歲的男童，被父親遺忘在車內超過6小時，緊急搶救後仍因高溫熱衰竭身亡。

根據《每日郵報》報導，這起意外發生在西班牙黃金海岸小鎮瓦爾斯（Valls），當地警方指出，男童的父親於1日上午約9時抵達工業區上班，竟將兒子遺忘在車輛後座，直到下午3時左右，一名同事經過車輛時赫然發現孩子在車內昏迷，才趕緊通報。

消防人員與緊急醫療團隊獲報後迅速趕抵，將男童從車內抱出，送往設有冷氣的辦公室急救，期間施以心肺復甦術（CPR），但男童早已心跳停止，最終當場宣告不治。

警方初步研判，男童死因為遭受熱衰竭與脫水，並透露父親已被帶往警局接受詢問，尚未確認是否遭正式逮捕。當局已安排心理諮商師協助家屬處理情緒。

值得注意的是，這已是短短兩個月內西班牙第2起孩童被困車內致死事件。5月時，安達魯西亞（Andalusia）哈恩省利納雷斯（Linares）也有一名寄養父親忘記送孩子去托嬰中心，導致2歲男童在車內悶死。

目前，西班牙正經歷今夏首波熱浪，自上週末以來已有逾百人死亡。首都馬德里氣溫逼近39度，南部韋爾瓦省（Huelva）甚至飆到46度高溫。氣象專家指出，這波異常酷熱明顯與全球暖化有關。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）指出，2025年6月恐將成為有紀錄以來最熱的5個6月之一，巴塞隆納（Barcelona）當月平均氣溫為26度，創下1914年以來新高紀錄。專家警告，當地夜晚也因地中海水溫上升，難以降溫，讓民眾苦不堪言。