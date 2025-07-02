台南暑假防火不鬆懈　南消二大六甲演練旅館火警救援

▲台南市消防局第二大隊2日前往六甲「薇風情汽車旅館」辦理消防聯合演練，模擬深夜火警救援（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

暑期旅遊旺季將至，台南市消防局第二救災救護大隊，2日上午前往六甲區「薇風情汽車旅館」，辦理旅宿類場所消防跨大隊聯合組訓及火災搶救演練，模擬深夜火警發生情境，強化消防人員與業者協同應變能力，全力守護暑期旅客與在地居民的生命財產安全。

本次演練假設凌晨時段旅館突發火警，現場濃煙密佈並傳出有人受困。消防人員迅速利用幫浦消防車進行水線佈署，配合旅館自衛消防編組啟動通報、引導疏散與初期滅火作業，展現官民協力的防災默契。演練過程中並實地檢視場所逃生動線、建物構造與消防設施運用，提升搶救效率與現場應變判斷力。

「薇風情汽車旅館」鄰近落羽松森林，平時人車往來頻繁，且房型多元、空間複雜，若發生火災恐釀重大傷亡。透過跨大隊聯合演練不僅讓消防隊員實地熟悉環境，也針對場所風險進行深入分析與改善建議。局長李明峯指出，汽車旅館人流密集且進出頻繁，一旦起火逃生難度高，唯有平日透過演練精熟應變流程，才能確保黃金搶救時效。消防局將持續秉持市長黃偉哲「強化公共安全」的施政理念，與各單位攜手打造宜居安全的城市。

第二大隊大隊長王騰毅表示，消防與旅館業者共同演練，不僅強化雙方合作，也提升業者自主防災意識與臨場應變能力，未來將持續推動更多防災合作演練，擴大民間參與，共同提升整體防火韌性。