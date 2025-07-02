物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓全面燃燒16小時　財損初估2億

▲新竹縣竹北市中華路676巷鑫旺工業大樓火警，竟是物流司機抽菸釀禍。（圖／記者楊永盛翻攝)

記者楊永盛、郭玗潔／新竹報導

新竹縣竹北市中華路676巷鑫旺工業大樓於25日凌晨4時傳出工廠火警，現場濃煙竄天，警消獲報後出動27輛消防車、79名人員及義消到場，經4個多小時灌救控制住火勢，直到晚上20點58分才將殘火全部撲滅熄滅，延燒近16個小時。初步研判，起火原因為物流公司的司機在戶外回收物堆放區抽菸，丟棄菸蒂後引燃回收物釀禍，燃燒面積約5500平方公尺，初估財損約2億元。

新竹縣竹北市中華路676巷鑫旺工業大樓於25日清晨4時39分傳出火警，現場為4層樓建築物，廠房內存放少量化學物品，警消獲報後出動27輛消防車、79名人員及義消、1架無人機到場，並在8點52分控制火勢、15點26分將火勢熄滅，直到晚上20點58分才將殘火處理結束，燃燒面積約5500平方公尺，現場無人員受傷受困。建築內營業的3家公司為機械批發、電子零組件製造、材料批發業等，財損初估2億元。

據消防局初步研判，起火原因為物流司機在戶外回收物堆放區抽菸後，將菸蒂丟棄時引燃回收物，延燒至倉庫內大量可燃物，火勢一發不可收拾，最後導致整棟建築全面燃燒。