　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍白普發現金犧牲國防預算　綠黨團：慷國家之慨買票反罷免

▲▼民進黨立院黨團召開 國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇 記者會 吳思瑤 沈伯洋 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（3日）下午將針對4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」等案進行黨團協商，預計明日在立法院會闖關。民進黨團幹事長吳思瑤直言，若藍白聯手強渡關山，普發現金犧牲國防預算，2025年砍國防預算將高達1584億，是國家不可承受之重、之惡。立委沈伯洋也說，經濟安全、國家安全與國防是三位一體。現在情勢比大家想得更危急，但藍白沒有想要守護國安。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、身兼外交及國防委員會召委的立委沈伯洋今日上午召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。

▲▼民進黨立院黨團召開 國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇 記者會 吳思瑤 沈伯洋 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤批，這段時間藍白立委乃至於藍白黨主席，對惡砍惡刪國防預算造謠成性、說謊上癮 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤指出，4100億特別條例極有可能明天就要闖關、強渡關山，民進黨團一再對立法院長韓國瑜訴求，沒有協商就不該逕付表決，否則立法院成表決院，不要再自我閹割作為國會議長主持朝野協商權限。這絕對是此時最重要的法案，攸關台灣能否在美國關稅衝擊中，穩定經濟、安定民生、守護國土安全。

吳思瑤痛批，這段時間藍白立委乃至於藍白黨主席，對惡砍惡刪國防預算造謠成性、說謊上癮。朱立倫昨稱，國防預算只刪46.8億，不到1%，是2018年以來最少一次，還嗆賴清德在「總統級造謠」；黃國昌也不遑多讓，說今年國防預算只砍87億，民眾黨是全力支持國家國防預算。她質疑，砍你預算是支持預算？這是什麼說法，不就是恐怖情人，砍你一刀、對你施暴，說我好愛你？這什麼邏輯，比恐怖情人更恐怖情人。

吳思瑤也說，為何朱立倫說46.8億，黃國昌卻說87億，藍白對刪多少都搞不清楚，就是因為濫砍濫刪。事實證明朱立倫只講一半，以前說黃國昌是黃一半，現在朱立倫是朱一半，國民黨成民眾黨附隨組織。

吳思瑤強調，今年遭刪84億，是2008年以來最高的刪減數，沒有總統級造謠，只有在野黨說謊成性。回溯歷史，國民黨就是立法院砍國防預算、擋國防預算的慣犯，過去前科累累，現在變本加厲。

吳思瑤也回溯前總統陳水扁執政時期，國民黨合作親民黨，擋軍購特別預算，光程序委員會就擋了69次，陳水扁好不容易爭取到的三大對美軍購6108億，然而不管是被迫兩度修預算額度至4800億，還是改追加預算62.7億，都沒有過，因此被迫採公務預算，最終只通過99億。

▲▼民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委沈伯洋今日上午召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

▲吳思瑤指出，阿扁時期國親擋軍購。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

吳思瑤指出，所以才會有總統賴清德擔任立委時期，讓大家印象深刻的影片，氣憤到連髒話都出口的畫面，為什麼要把自己國家害成這樣？要害死自己國家。國防是國家的，安全是全民的，但阿扁執政到現在賴清德時期，國民黨過去跟親民黨合作，現在跟民眾黨聯手，卻都呈顯國民黨砍國防預算、刪國防預算、為難自己國家安全，長期以來慣犯，都是前科累累、砍國防的劊子手。朱立倫不要再亂帶風向造謠成性，黃國昌不要再當恐怖情人。

沈伯洋則說，國民黨造謠刪減沒有很多，但事實是，刪預算有在委員會，也有院會刪，他們都只講委員會部分，大家討論時看起來正常，結果院會提案子都把委員會蓋住，所以協商統刪，院會通過才是重點，他們故意把這個不放進來，用話術欺騙社會大眾稱刪減預算是歷史新低，沒想到是馬英九以來歷史新高，把黑講白、白講黑，非常過分。

沈伯洋也說，阿扁時期歷史馬上重演，特別條例中有1500億國土安全韌性預算，內容涵蓋強化國防庫儲設施、提升資安防護能力及守護海疆提升監偵量能等，國民黨卻主張將這1500億全刪、歸零。因應國際情勢，全世界都關心台灣要如何做國防，結果現在卻全刪，當國際討論關稅要怎麼做時，台灣應對方式卻是全民一人發一萬，國際感覺是什麼？這就是藍白賣國方式，向全世界釋出錯誤訊息。也會讓台灣在面臨關稅、洗產地問題時，更容易被國際制裁。

▲▼民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委沈伯洋今日上午召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

▲民進黨團列出，歷年國防部主管公務預算遭刪減情形。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

為何預算重要？沈伯洋強調，經濟安全、國家安全與國防是三位一體。現在情勢比大家想得更危急，但藍白沒有想要守護國安。當1500億預算無法通過，且是一塊錢都無法通過，而編列到公務預算又全數被刪時，「被刪金額絕對跟阿扁時期已經是天差地遠，可能超過阿扁時期10倍左右，國家怎麼運作？」

吳思瑤也說，若藍白聯手強渡關山，普發現金犧牲國防預算，2025年砍國防預算將高達1584億，會是立法院2025年交給國人的砍預算成績單，也是國家不可承受之重、之惡。普發現金代價就是慷國家之慨，買反罷免票，是花你我錢賄選救罷免。

▼民進黨立委沈伯洋強調，現在情勢比大家想得更危急 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立院黨團召開 國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇 記者會 吳思瑤 沈伯洋 。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中1家5口亡　初判死因曝
獨／葉金勝享壽82歲　為兒葉天倫慶生「當晚緊急送醫」
TWICE娜璉來了！　高雄「太陽超毒」熱到嘟嘴
彭振聲妻遺體到靈堂！　兒哀痛全程護送
台女星認瞞尪「偷墮2胎」！交往2年就懷孕：還不想當媽
快訊／王大陸首開庭　3律師陪現身
H級辣模辛尤里「突宣布懷孕7個月」！　OnlyFans照拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只升等商務艙　行政院：軍人節前後將推出更多敬軍優惠

跟阿姨和解了！曾為選議員槓上　藍青年張煥霖今掛反罷看板挺李彥秀

網傳「命債命償」恐嚇京華城案檢察官　行政院：速查嚴辦不姑息

國民黨稱國防預算只砍46億「少講一半」　他列議事錄打臉

批民眾黨政治操作惡質　吳思瑤揭：起訴書記載柯文哲要彭振聲背鍋

批藍白普發現金犧牲國防預算　綠黨團：慷國家之慨買票反罷免

越南對等關稅揭曉為20%台灣呢？　行政院：台美持續磋商溝通

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

在野要推普發現金　卓榮泰喊「勿再次掏空國庫」：以4100億為考量

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

不只升等商務艙　行政院：軍人節前後將推出更多敬軍優惠

跟阿姨和解了！曾為選議員槓上　藍青年張煥霖今掛反罷看板挺李彥秀

網傳「命債命償」恐嚇京華城案檢察官　行政院：速查嚴辦不姑息

國民黨稱國防預算只砍46億「少講一半」　他列議事錄打臉

批民眾黨政治操作惡質　吳思瑤揭：起訴書記載柯文哲要彭振聲背鍋

批藍白普發現金犧牲國防預算　綠黨團：慷國家之慨買票反罷免

越南對等關稅揭曉為20%台灣呢？　行政院：台美持續磋商溝通

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

在野要推普發現金　卓榮泰喊「勿再次掏空國庫」：以4100億為考量

住竹北郊區「1hr」才到新竹高鐵站！過來人嘆：就是會塞車

習近平笑裡藏刀！美媒曝「中國最新算盤」：目標轉向北方神聖領土

直男大叔「性奇遇」初嚐後庭之歡　爽和老婆分享⋯卻引爆婚姻危機

曾沛慈自揭超愛「襲胸」　坦承最初不敢素顏見老公

初判死因曝！豐原1家5口一氧化碳中毒亡　疑代購黃金遭詐走上絕路

你不是眼光差！總愛錯人、吸爛桃花　心理學揭童年真相讓人驚呆

王大陸開庭OOTD揭曉！台灣潮牌配沛納海手錶　搭豪車現身開庭

開放客人自由播黑膠唱片！古亭站佛系咖啡廳　70元就能喝手沖

黃金受追捧且前景看漲　長期佈局具分散風險效果

不只升等商務艙　行政院：軍人節前後將推出更多敬軍優惠

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

政治熱門新聞

新北藍委罷免民調　黃暐瀚曝4人危險

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

發票獎金被砍？財部：少360萬個中獎組

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

大罷免投票倒數　中選會：16日0時起不得發布民調

嗆陳佩琪死了拍手慶祝！名作家：不服來辯

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

金廈泳渡傳「中央疑統戰」要求停辦

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

更多熱門

相關新聞

批白惡質　綠委：起訴書記載柯要彭振聲背鍋

批白惡質　綠委：起訴書記載柯要彭振聲背鍋

台北市前副市長彭振聲妻子輕生亡，民眾黨更率小草包圍北檢聲援，不過民進黨台北市議員簡舒培指出，當初把錯推到彭身上的也是民眾黨，現在還敢啃人血饅頭？民眾黨主席黃國昌反批，見縫插針。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（3日）痛斥，起訴書內容非常清楚，誰過去拉彭下水、背黑鍋，現在卻搖身一變要彰顯正義、挽救清白，生命消逝何其悲痛，不要再這麼惡質殘忍的政治操作了。

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

遭嗆像流氓不適任　牛煦庭秀數據回擊：罷團用錯誤資訊製造仇恨

「不是垃圾是選民」　綠委批牛煦庭像流氓

「不是垃圾是選民」　綠委批牛煦庭像流氓

偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

偽造藍委聲音相片宣傳大罷免！　國民黨團：適可而止

關鍵字：

大罷免吳思瑤沈伯洋國防預算

讀者迴響

熱門新聞

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

獨／台中驚傳一家五口命案！

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

台中一家五口被錢壓垮　大女兒二度上當鋪

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

陳佩琪告許富舜、鄭淑心誹謗　結果出爐

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面