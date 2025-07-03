批藍白普發現金犧牲國防預算　綠黨團：慷國家之慨買票反罷免

▲民進黨團召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（3日）下午將針對4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」等案進行黨團協商，預計明日在立法院會闖關。民進黨團幹事長吳思瑤直言，若藍白聯手強渡關山，普發現金犧牲國防預算，2025年砍國防預算將高達1584億，是國家不可承受之重、之惡。立委沈伯洋也說，經濟安全、國家安全與國防是三位一體。現在情勢比大家想得更危急，但藍白沒有想要守護國安。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、身兼外交及國防委員會召委的立委沈伯洋今日上午召開「國民黨就是砍國防預算的慣犯 現在還有民眾黨當幫兇」記者會。

▲民進黨團幹事長吳思瑤批，這段時間藍白立委乃至於藍白黨主席，對惡砍惡刪國防預算造謠成性、說謊上癮 。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤指出，4100億特別條例極有可能明天就要闖關、強渡關山，民進黨團一再對立法院長韓國瑜訴求，沒有協商就不該逕付表決，否則立法院成表決院，不要再自我閹割作為國會議長主持朝野協商權限。這絕對是此時最重要的法案，攸關台灣能否在美國關稅衝擊中，穩定經濟、安定民生、守護國土安全。

吳思瑤痛批，這段時間藍白立委乃至於藍白黨主席，對惡砍惡刪國防預算造謠成性、說謊上癮。朱立倫昨稱，國防預算只刪46.8億，不到1%，是2018年以來最少一次，還嗆賴清德在「總統級造謠」；黃國昌也不遑多讓，說今年國防預算只砍87億，民眾黨是全力支持國家國防預算。她質疑，砍你預算是支持預算？這是什麼說法，不就是恐怖情人，砍你一刀、對你施暴，說我好愛你？這什麼邏輯，比恐怖情人更恐怖情人。

吳思瑤也說，為何朱立倫說46.8億，黃國昌卻說87億，藍白對刪多少都搞不清楚，就是因為濫砍濫刪。事實證明朱立倫只講一半，以前說黃國昌是黃一半，現在朱立倫是朱一半，國民黨成民眾黨附隨組織。

吳思瑤強調，今年遭刪84億，是2008年以來最高的刪減數，沒有總統級造謠，只有在野黨說謊成性。回溯歷史，國民黨就是立法院砍國防預算、擋國防預算的慣犯，過去前科累累，現在變本加厲。

吳思瑤也回溯前總統陳水扁執政時期，國民黨合作親民黨，擋軍購特別預算，光程序委員會就擋了69次，陳水扁好不容易爭取到的三大對美軍購6108億，然而不管是被迫兩度修預算額度至4800億，還是改追加預算62.7億，都沒有過，因此被迫採公務預算，最終只通過99億。

▲吳思瑤指出，阿扁時期國親擋軍購。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

吳思瑤指出，所以才會有總統賴清德擔任立委時期，讓大家印象深刻的影片，氣憤到連髒話都出口的畫面，為什麼要把自己國家害成這樣？要害死自己國家。國防是國家的，安全是全民的，但阿扁執政到現在賴清德時期，國民黨過去跟親民黨合作，現在跟民眾黨聯手，卻都呈顯國民黨砍國防預算、刪國防預算、為難自己國家安全，長期以來慣犯，都是前科累累、砍國防的劊子手。朱立倫不要再亂帶風向造謠成性，黃國昌不要再當恐怖情人。

沈伯洋則說，國民黨造謠刪減沒有很多，但事實是，刪預算有在委員會，也有院會刪，他們都只講委員會部分，大家討論時看起來正常，結果院會提案子都把委員會蓋住，所以協商統刪，院會通過才是重點，他們故意把這個不放進來，用話術欺騙社會大眾稱刪減預算是歷史新低，沒想到是馬英九以來歷史新高，把黑講白、白講黑，非常過分。

沈伯洋也說，阿扁時期歷史馬上重演，特別條例中有1500億國土安全韌性預算，內容涵蓋強化國防庫儲設施、提升資安防護能力及守護海疆提升監偵量能等，國民黨卻主張將這1500億全刪、歸零。因應國際情勢，全世界都關心台灣要如何做國防，結果現在卻全刪，當國際討論關稅要怎麼做時，台灣應對方式卻是全民一人發一萬，國際感覺是什麼？這就是藍白賣國方式，向全世界釋出錯誤訊息。也會讓台灣在面臨關稅、洗產地問題時，更容易被國際制裁。

▲民進黨團列出，歷年國防部主管公務預算遭刪減情形。（圖／翻攝立委吳思瑤Threads）

為何預算重要？沈伯洋強調，經濟安全、國家安全與國防是三位一體。現在情勢比大家想得更危急，但藍白沒有想要守護國安。當1500億預算無法通過，且是一塊錢都無法通過，而編列到公務預算又全數被刪時，「被刪金額絕對跟阿扁時期已經是天差地遠，可能超過阿扁時期10倍左右，國家怎麼運作？」

吳思瑤也說，若藍白聯手強渡關山，普發現金犧牲國防預算，2025年砍國防預算將高達1584億，會是立法院2025年交給國人的砍預算成績單，也是國家不可承受之重、之惡。普發現金代價就是慷國家之慨，買反罷免票，是花你我錢賄選救罷免。

▼民進黨立委沈伯洋強調，現在情勢比大家想得更危急 。（圖／記者屠惠剛攝）