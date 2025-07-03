726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

▲民進黨團總召柯建銘力挺大罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數階段，第一波24位國民黨區域立委、新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。由於這是史上第一次大規模的罷免案投票，《ETtoday新聞雲》特別整理8大罷免案重要資訊以及可能觸法行為，供讀者參考。

Q1: 首波區域立委罷免案暨新竹市長罷免案的投票日期為何？

A1: 首波24位區域立委罷免案暨新竹市長罷免案已於2025年6月20日正式宣告成案。罷免活動期間自今年7月16日至7月25日止；投票日則為7月26日。

Q2: 投票日當天是否可以進行罷免活動？



A2: 投票日當天（凌晨零時起）不能有罷免活動或其他的競助選活動。政黨及任何人均不得於投票日從事罷免活動。各報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體業者，均不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告。



Q3: 罷免活動期間，進行公開活動有時間限制嗎？



A3: 依《公職人員選舉罷免法》第56條第1款規定，政黨及任何人不得於罷免活動期間的每日上午7時前或下午10時後從事公開罷免活動。但不妨礙居民生活或社會安寧的活動，例如廣播電視、網際網路或其他媒體業者播送支持或反對罷免宣傳廣告，不受此時間限制。

Q4: 發布罷免民意調查資料，需要載明哪些資訊？



A4: 依《公職人員選舉罷免法》第53條第1項、第2項規定，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，有關被罷免人或罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

Q5: 若民調資料未載明上述資訊，是否可以發布？誰不受此限？



A5: 若未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀之罷免資料，在前開期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述。但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

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Q6: 在投票日前10日起，罷免民調的發布有何限制？



A6: 《公職人員選舉罷免法》第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。

Q7: 罷免言論有哪些是被禁止的？

A7: 依《公職人員選舉罷免法》第55條規定，提議人之領銜人、被罷免人及為罷免案助勢之人、罷免案辦事處負責人及辦事人員的罷免言論，不得有下列情事：一、煽惑他人犯內亂罪或外患罪。二、煽惑他人以暴動破壞社會秩序。三、觸犯其他刑事法律規定之罪。

Q8: 針對深度偽造的聲音或影像，有哪些處理規範？



A8: 自罷免案宣告成立之日起至投票日前1日止，若廣播電視、網際網路刊播被罷免人或罷免案提議人之領銜人的深度偽造聲音、影像，且經警察機關鑑識具深度偽造情事者，被罷免人或提議人之領銜人可檢具鑑識資料，以書面請求廣播電視事業、網際網路平台提供者或網際網路應用服務提供者，於接獲請求之日起2日內停止刊播、限制瀏覽、移除或下架該影音、影像。

▼中選會。（圖／記者陳家祥攝）





