連2天被追債！1家5口慘死　門前留粉筆字「取回」3車被拖走抵債

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區、火車站附近驚傳一家五口死亡案件。據了解，王男一家有嚴重的債務問題，6月30日與7月1日，連續2天都有人上門討債，王姓屋主疑似已將房子抵押，實在沒錢可還，卻又答應債權人會還錢，才與妻子和3名兒女選擇輕生。

▲台中豐原昨晚傳出一家五口輕生死亡。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》記者觀察，王家一樓為店面，二樓以上為自宅，從屋外往裡頭探，可見舊式吊頂電扇與電燈被打開，有貼身衣物懸掛，一些雜物擺放在桌上，家門有金爐。據了解，6月30日時，先是有一名女子到王家討債，隔天，王家因為欠當鋪13萬，一輛汽車和兩部機車都被拖走，地上還留有當鋪以粉筆所寫「取回」。

▲▼王家門口被用粉筆寫上「取回」，疑似機車遭當鋪收回。（圖／記者許權毅攝）



附近鄰居說，曾聽聞有人上門跟王家討債，且不只一家，疑似有嚴重債務問題，且王家早就把房子拿去抵押，卻又再逼債，疑似承受不了金錢壓力，走上絕路。

據了解，王男平時為人低調，平時是利用自家開設軍用品店，偶爾在倒垃圾時，會稍微有交流，昨晚附近民眾看見大批員警、刑警到場，才驚覺「出大事」，沒想到一家五口都死在屋裡。

▲王家經營軍用品店，2樓以上為自宅。（圖／記者許權毅攝）



台中市豐原區昨（2）日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，趕緊報案卻發現五人已死，檢警預計今日重回現場勘驗。

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