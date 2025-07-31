恐怖情人成魔之路曝！霸凌虐待控制　正妹女公關獲保護令仍慘死

記者張君豪／台北報導

台北市信義區知名夜店正妹公關谷女（27歲），30日晚間20時40分騎乘電動滑板車到信義區威秀影城A16地下停車場時，遭到前男友、曾任職同夜店兼職安管人員的劉姓男子拖入停車場樓梯間，持預藏的彈簧刀殺害，劉男刺入谷女脖子、後頸、胸腔和腹部，造成谷女當場大失血，雖然一名熱心民眾立刻打119報警，並在救護人員電話指揮下施做加壓止血及心肺復甦術，但谷女送往北醫搶救後，仍在晚間21時許宣告不治。

▲台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉男於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

劉男則開著租來的轎車到信安街繳費還車，之後騎機車從北宜返回宜蘭縣五結鄉外公住處，他態度冷靜、渾身是血，外公聽聞他闖下大禍後，要他睡一覺冷靜後出面投案；信義警方會同北市刑大特勤隊特警到五結鄉攻堅逮人。

警方調查發現劉男有兩次傷害、過失傷害前科，家庭背景屬隔代教養，在宜蘭羅東出生的劉男父親長年酗酒，母親疏於管教，劉男從小由外公外婆教養長大，對自己比較沒有自信，出社會後謀職並不順利，多以兼差打工為多。

▲信義威秀停車場割喉案，夜店女公關慘死。（圖／翻攝當事人IG）

案發前劉男在信義區RUFF夜店擔任兼差安管人員，谷女則為同夜店協助顧客訂包廂的女公關，因谷女工作性質本就會接觸各種男性消費者，讓生性多疑又沒自信的劉男經常與谷女起爭執，雙方衝突越演越烈。

5月15日雙方在同居租屋處發生爭吵，劉男暴怒下掐住谷女頸部，狂打女友6個巴掌導致谷女頭臉紅腫口鼻噴血，谷女不再隱忍報警提告家暴並申請保護令，劉男恐怖情人手段也再升級，期間不斷在凌晨撥數十通電話狂CALL谷女，谷女不接他電話後又改成未顯示來電騷擾。

▲谷女生前遭到劉男密集來電騷擾、保護令無法確保她遠離恐怖情人殺害。（圖／記者張君豪翻攝）

雙方協議分手後，劉男持剪刀把谷女辛苦積蓄購買的數十件香奈兒包、巴黎世家皮帶及相關名牌飾品服飾、戴森家電都剪爛砸壞，把昂貴的名牌服飾破壞丟到舊衣回收箱，讓谷女身心俱疲。

劉男缺乏自信和溝通能力，只能用權威命令式的方式和負面毀壞施壓方式挽回谷女，谷女無奈只能在友人協助下倉皇逃離兩人住處，搬到文山區有門禁保全的社區大樓躲避劉男，但谷女上下班動線早被劉男知悉，雖然谷女7月28日拿到家暴保護令，但一紙公文卻保護不了她。

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