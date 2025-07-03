三商炸雞「生日慶3大優惠」開跑　炸雞買5送6、薯條免費吃

▲三商炸雞生日慶優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三商炸雞歡慶7歲生日，即日起祭出限時2周「炸雞買5送6」優惠，一次就能吃到雞腿、腿排，還有「無骨雞塊買1送1」；加碼2019年出生的小朋友凡於門市消費且出示身分證明，免費再吃現炸薯條1份。

三商炸雞生日慶優惠即日起至7月16日限時開跑，包括「炸雞買5送6」，凡外帶「5隻雞腿桶」就送「6塊腿排桶」，特價333元，且贈送的腿排桶開放原味或辣味任選，還有超人氣「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元；加碼推出壽星活動，凡2019年出生的小朋友於活動期間至門市出示身分證明，消費點餐就送現炸薯條1份。

另外三商i美食卡會員也有專屬生日驚喜，至7月20日前只要3點即可在APP兌換生日慶優惠券，「5隻雞腿桶」加送「6塊腿排桶」，憑券特價只要325元，優惠券可使用至7月23日。

▲頂呱呱2款指定套餐限時下殺209元。

頂呱呱至7月6日則推出2款指定套餐限時下殺209元，包括「吃雞呱飽組」內含原味雞腿2隻+原味炸雞2塊+呱呱包1顆，原價309元，現省100元；「辣味呱飽組」內含辣味炸雞3塊+呱呱包1顆，原價276元，現省67元，提醒桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用此優惠。