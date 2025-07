蕭美琴：台灣絕不會尋求衝突　美國跨黨派支持讓我們知道不孤單

▲蕭美琴、谷立言交換簽名棒球衣。(圖/記者陶本和攝)



記者陶本和/台北報導

副總統蕭美琴2日晚間出席美國在台協會(AIT)舉辦的「美國249週年獨立紀念日慶祝晚會」時表示,台灣深知安全是所有建設的根基,和平並非理所當然,需要團結與實力來維繫。她說,台灣絕不會尋求衝突,但也不會逃避守護國人與價值的責任,感謝美國成為穩定區域局勢與威嚇侵略的堅定夥伴,「感謝美國政府與人民跨黨派的支持,讓我們明確知道台灣並不孤單」。

蕭美琴致詞時表示,很高興共同歡慶美國獨立249週年紀念日,並代表台灣人民與政府致上最誠摯的祝賀。她說,7月4日不僅是美國獨立紀念日,也象徵台美長久以來的情誼,兩國之間雖然相隔海洋,卻因共同的價值觀而緊密相連。

蕭美琴表示,公民自由與法治不只是存在於憲法條文的概念,而是彼此生活、領導及團結的根基,即使是在面對困境的艱難時刻,這些價值也持續激勵堅信民主值得守護的人們。

蕭美琴提到,我們正處於全球地緣政治快速變化的時代,複雜多變的局勢也顛覆數十年來以規則為基礎的國際秩序。然而,儘管充滿動盪與不確定,台美關係仍持續深化且穩健成長。正如美國在台協會(AIT)台北辦事處谷立言處長(Raymond Greene)所言,兩國在科技、貿易、教育、衛生與安全等領域進行合作,並共同建立更安全的供應鏈、更具創新力的經濟體系,以及更具韌性的社會。

蕭美琴指出,兩國的合作植基於共同信念,即當民主國家攜手合作,就能創造希望與機會。台美經濟關係是兩國夥伴關係的重要支柱,儘管面臨複雜的關稅議題等挑戰,但相信雙方正為共同的進步與繁榮密切協商。

蕭美琴提到,兩國貿易與投資關係深厚且彼此互補,從半導體到高端製造、從數位服務到潔淨能源技術,台灣受益於美國的創意與創新,同時台灣在製造、高端科技及產業靈活等優勢,也促進美國企業的發展與獲利。

她相信,強大的台灣將更有能力為全球繁榮做出貢獻,也能協助美國達到再工業化與科技領導地位的目標,尤其在人工智慧與尖端產業方面。

蕭美琴指出,台灣深知安全是所有建設的根基,和平並非理所當然,需要團結與實力來維繫。她說,總統賴清德承諾將透過備戰來維護和平,並凝聚國人,團結共同捍衛民主生活的方式。台灣絕不會尋求衝突,但也不會逃避守護國人與價值的責任,感謝美國成為穩定區域局勢與威嚇侵略的堅定夥伴。

蕭美琴表示,美國獨立革命證明自由人民的意志能改寫歷史,而台灣的故事也是由此信念所塑造,我們是充滿活力的民主國家、擁有開放的社會及堅定維持自由的決心,也是「自由的國土,勇士的家鄉(land of the free, and the home of the brave)」。

蕭美琴強調,感謝美國政府與人民跨黨派的支持,讓我們明確知道台灣並不孤單,當7月4日國慶煙火照亮美國各地城市的夜空時,希望美國人民能知道,在地球另一端的台灣人民也同樣在慶祝美國獨立革命所代表的精神與理想。

由於今晚酒會主題是「棒球」,蕭美琴表示,台美關係如同一場棒球賽,是從一局一局的努力中建立起穩健的夥伴關係,即使面對快速球、曲球或滑球等挑戰,總是以堅定及團隊合作的精神站上打擊區。她說,感謝AIT處長谷立言與美國在台協會同仁的努力及友誼,當我們共同合作時,我們就是一支冠軍隊伍。