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龔明鑫率138企業最大代表團抵美！　喊儘早通過避免雙重課稅協定

▲▼行政院秘書長龔明鑫出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院秘書長龔明鑫。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

行政院秘書長龔明鑫於美東時間11日出席駐美代表處舉辦的 「選擇美國（SelectUSA）投資高峰會」台灣代表團歡迎酒會。龔明鑫表示，這是他第二次擔任團長出席SelectUSA活動，本年度台灣計有138家企業、共183 名代表報名參與，與自己上次 2022 年與政委鄧振中共同擔任團長時，兩次台灣都是第一大外國代表團，象徵台美深化經貿發展。

龔明鑫指出，台灣已經成為美國第七大貿易夥伴，台美雙邊貿易高達 1579 億美元、相較於前一年成長 34%，不僅台灣對美出口成長，美國產品出口到台灣也有兩位數的成長，代表台美關係更為緊密。

龔明鑫表示，除貿易外，台灣對美投資也持續增長，2024年台灣赴美投資高達141.26億美金，成長達45%。台灣企業迄今累計投資美國超過千億美元，在美創造逾40萬個工作機會。其中台積電(TSMC)在亞利桑那州的投資不僅是最大單一外資投資案件，更將帶動整個半導體供應鏈落腳美國，所以創造的意義超過上千億美金。而台灣政府鼓勵台灣企業投資美國的時候，也同時將擴大對美國農產品、能源、國防設備等項目上的採購，促進更多元的貿易發展。

值此企業紛赴美考察投資環境之際，龔明鑫呼籲美參議院盡快通過「台美避免雙重課稅協定」(ADTA)，以創造更有利企業投資的環境，並呼籲台美可於先進半導體、人工智慧及量子計算等領 域共同研發或進行相關合作，台美雙方合作可使美國再次偉大。

對於美國關稅措施是否影響投資意願？龔明鑫指出，針對美國關稅政策受我政府團隊高度重視，總統及院長都多次與國內產業座談，SelectUSA 歷年的活動將對於台美產業合作有所幫助，倘我企業赴美投資，深化雙方經貿關係，長期將有助解決貿易赤字問題。

有關台美是否可能針對經濟安全議題合作，龔明鑫指出， 台美就違規轉運及洗產地等經濟安全議題均予高度重視，亦持續 對話交流，政府近期已加強查緝、並提高罰款金額，呼籲我商應遵守相關規定。

另外，針對台美在造船及軍工產業合作可能性，龔明鑫指出， 台灣於造船業具一定技術及製造能量，倘美方有此需要，盼雙方共同進行合作，軍工產業為賴總統推動五大信賴產業之一，台美可結合彼此技術及量產經驗進行合作。

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