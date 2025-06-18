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顧立雄見美國眾議員訪團　「台美安全夥伴關係將更加穩固」

▲▼國防部長顧立雄接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線共同主席貝拉議員及訪團成員。（圖／軍聞社提供）

▲國防部長顧立雄接見美國聯邦眾議院「國會台灣連線共同主席貝拉議員及訪團成員。（圖／軍聞社提供）

記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄昨天（17）接見美國聯邦眾議院「國會臺灣連線（Congressional Taiwan Caucus, CTC）」共同主席貝拉（Ami Bera）議員及訪團成員。他表示，台灣為印太地區可信賴的夥伴，致力強化自我防衛力量，並深化與美方的交流與合作，相信在貝拉議員及跨黨派友台議員的推動下，台美安全伙伴關係將更加穩固。

顧立雄表示，貝拉（Ami Bera）議員長期以來都是台灣堅定的友人，領銜提出與聯署各項友台議題及倡議，包括台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）、台灣保證法（Taiwan Assurance Implementation Act）， 以及第1127號決議案，展現跨黨派對台灣的支持，強化台灣防衛能力，並促進區域安全穩定。

顧立雄表示，貝拉（Ami Bera）議員去年訪台期間曾指出，「台灣的未來應該由台灣人民決定」，並強調「在21世紀，不容許任何的侵略行為。」他非常感謝議員為台灣發聲，展現對民主價值的信念，與對台灣安全的深切支持。

顧立雄強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅升高，台灣為印太地區可信賴的夥伴，致力強化自我防衛力量，並深化與美方的交流與合作。他說，相信在貝拉（Ami Bera）議員及跨黨派友台議員的推動下，台美安全伙伴關係將更加穩固。

訪團一行成員包括美國聯邦眾議院眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride）及歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）等人，均共同與會交流。

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