彈性工時求職受阻　就業服務員助13年門市老手返職場

▲勞動部雲嘉南分署就業中心舉辦婦女再就業宣導活動，協助民眾媒合合適職缺。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為了照顧行動不便的高齡婆婆，小麗（化名）一年前選擇辭去嬰幼兒用品門市工作，成為家中的主要照顧者。隨著與丈夫協調照護時段，希望重返職場，卻因需定期陪婆婆回診，屢屢求職碰壁。所幸在莿桐就業服務台協助下，透過「婦女再就業計畫」與「僱用獎助」，順利回到熟悉的門市服務工作，找回職場自信。

就服員古家芳指出，小麗擁有13年門市工作經驗，對顧客服務、商品陳列、銷售流程皆駕輕就熟。經過職能盤點與深度諮詢，便協助她媒合至超商門市職缺，並與雇主協調排班，確保她能兼顧照護與工作。

「很感謝公司願意給我機會，調整上班時間，讓我可以陪婆婆回診，也能順利工作。」已屆中高齡的小麗說，剛開始求職時屢受挫折，一度感到灰心。幸好在就服員的協助下，順利溝通爭取彈性工時，如今她不僅能獨立操作收銀系統，也能勝任商品補貨與陳列，「真的很有成就感，也讓我重新相信自己的價值。」

小麗的努力也獲得雇主肯定。古家芳轉述表示，雇主讚許她總是提前到店準備，從不遲到，做事俐落又負責，對二度就業的婦女印象大為改觀。「只要態度積極，公司都樂意提供機會。其實許多離開職場的婦女都有寶貴經驗，只要給她們機會，很快就能上手。」

「透過再就業及僱用獎助計畫，不僅協助婦女重返職場，也協助企業補足人力缺口，促進友善職場文化，實現勞資雙贏」斗六就業中心主任劉達源表示，為協助因家庭因素離開職場超過180天的婦女順利重返職場，只要受僱於同一雇主達90日，全時工作者發給3萬元，部分工時者則發給1萬5千元獎勵金。此外「僱用獎助措施」則是企業若聘僱二度就業婦女、中高齡者等特定對象，全時工作者每人每月可補助1萬3千元，最長12個月。

▲小麗在超商門市工作，熟練執行陳列作業。（圖／記者游瓊華翻攝）