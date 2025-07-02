獨／1席600萬！台中富豪遊艇碼頭卡位　南部科技大亨買雙船位最猛

▲海上遊憩產業逐漸興盛，亞果台中梧棲遊艇碼頭即將啟用，首期48個泊位已經售出10個，當中9成買主都是台中人。（圖／亞果遊艇集團提供）



記者游瓊華／台中報導

台中富豪財力向來不容小覷，近幾年買豪宅、超跑、名錶已非少見，還有一票富豪們更愛海上活動！遊艇集團透露，台中梧棲遊艇碼頭7月15日才要正式啟用，但一個泊位要價新台幣600萬元起，首期48個泊位已經賣出10位，當中9個買家中有8人是台中公司大老闆，但最猛的買家還是來自於南部的科技業大亨，一次入手雙船位，花費破千萬元。

亞果台中梧棲遊艇碼頭將在15日啟用，亞果遊艇集團與中華民國遊艇服務公會在7月19日至20日將舉辦遊艇嘉年華，是台中首場大型遊艇展示會，集結德國、義大利、芬蘭、波蘭與瑞典等船艇品牌參展，也結合市集、海洋體驗與海洋教育推廣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梧棲台中港碼頭即將啟用，遊艇業者也將舉辦活動慶祝。（示意圖／亞果遊艇集團提供）



亞果透露，這次將讓民眾都能近距離感受船艇的迷人魅力，除現場開放碼頭參觀，各家船艇品牌也會提供多款新型船艇登船參觀，當中包括價值高達7000萬元的遊艇亮相，也有帆船體驗與最新水上娛樂設備展示，滿足所有海洋休閒愛好者的需求。

▲價值8800萬元的ABSOLUTE NAVETTA 58遊艇，今年3月遊艇展已經售出。（圖／亞果遊艇集團提供）



亞果表示，今年3月份曾在台南舉辦遊艇展，當時就已經賣出8800萬元以及6000萬元兩艘遊艇，這次在台中展出的最貴遊艇則約7000萬元，可見國內富豪實力驚人。

目前，亞果台中梧棲遊艇碼頭第一期共有48個船位，依照船身大小、尺寸等各船位價格不等，但最基本價格一位是售價600萬元起，現已經有10個位置售出，有9成買主都是來自台中，行業別從科技、傳產到餐飲業都有；但最有實力的莫過於南部的科技大亨，一口氣買下雙船位，花費破千萬元。