　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025上半年新書榜揭曉！晶片雙雄席捲書市　張忠謀、黃仁勳帶動閱讀熱潮

博客來2025上半年新書榜揭曉（圖／博客來提供）

▲博客來2025上半年新書榜揭曉。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全球局勢詭譎多變、AI浪潮席捲各行各業，面對經濟壓力與科技挑戰，不少人想從書中找到力量和答案，而有哪些書能抓住大家的注意力？博客來與誠品書店近日揭曉2025上半年新書暢銷榜TOP10，兩大書店新書榜冠軍皆由《張忠謀自傳全集（上下冊）》強勢登頂，AI霸主黃仁勳傳記也同步躍進榜單，反映讀者對全球政經情勢與關鍵人物的高度關注。

「半導體巨人」魅力無法擋，台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳全集》內容涵蓋其完整職涯與心法，深入解析專業晶圓代工的商業模式如何站穩世界頂端，被譽為「台灣近代經濟史的縮影」，張忠謀個人的魅力及大眾對台積電高度認同感，推升銷售聲勢，出版即空降冠軍，不只是博客來2025上半年新書榜冠軍，也在誠品一舉稱霸，開賣當日更引起排隊熱潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一位科技領袖，輝達創辦人黃仁勳也表現搶眼，相關傳記作品《黃仁勳傳》、《輝達之道》衝上兩家書店榜單前段班，分別在博客來奪下第五名、第九名，在誠品則是獲第四名、第九名，在前十名榜單中一舉奪得兩席，顯示大家對影響全球經濟的關鍵人物充滿興趣，AI話題不只是新聞焦點，也成了讀者書桌上的常客。

博客來2025上半年新書榜揭曉（圖／博客來提供）

▲▼晶片、AI熱潮席捲書市，張忠謀、黃仁勳成書市現象級人物。（圖／博客來提供）

博客來2025上半年新書榜揭曉（圖／博客來提供）

根據博客來公布「2025上半年新書暢銷榜TOP10」，除了《張忠謀自傳全集（上下冊）》包辦冠軍、季軍，與黃仁勳成書市現象級人物，今年商業書展現驚人爆發力，其中有四本與企業巨頭相關作品入榜，成為最具指標的閱讀現象，展現「巨人思維」的關鍵閱讀趨勢。

博客來也指出，2025上半年還有二大閱讀趨勢「世代覺醒」、「漫畫分眾熱賣」，TOP10榜單中，《失控的焦慮世代》聚焦數位時代下年輕世代的精神困境緊追在後奪下第二名，呼應現代社會的集體焦慮。此外，除了《膽大黨18》藉動畫串流聲量擠進第七名，《SPY×FAMILY 14》穩坐第十名，今年入榜數最多仍以漫畫類居冠，表現比去年更為突出，TOP100榜單共有30本漫畫作品，年增幅達58%，較去年多出11名，展現市場動能與黏著度。

博客來2025上半年(新書)暢銷排行TOP 10
1、張忠謀自傳全集（上下冊）
2、失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫
3、張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八
4、城與不確定的牆（精裝）
5、黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片
6、你的人生，他們六個說了算！：決定你一生的六種物質
7、膽大黨 18 (首刷限定版)
8、特殊傳說Ⅲ vol.10
9、輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密
10、SPY×FAMILY 間諜家家酒 14

誠品書店2025上半年新書暢銷榜TOP10（圖／誠品提供）

▲誠品書店公佈2025上半年中文新書暢銷TOP10。（圖／誠品提供）

誠品書店方面，2025上半年中文新書暢銷TOP10，心理勵志、療癒文學主題書籍一舉佔三席，人氣作家Peter Su動人新作《想哭就哭吧，你不需要那麼懂事》位居第二名，溫暖文字讓讀者細品戀情的遺憾迷茫；《別對每件事都有反應 2：不執著的練習》登上第五名，用禪學教你如何放下、過得更快活；還有第十名的《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》，作者藉由主角在小咖啡館裡思考的3個人生問題，為正在迷惘的人獻上解藥。

另外，點出當代社會重要議題的《失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫》榮獲第七名，不僅揭露Z世代的焦慮與脆弱，也為青少年暴露在網路中的疑慮敲響警鐘。深受廣大讀者喜愛的歷史創作《如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇》再次可愛發威，奪下暢銷第三名；大人小孩都瘋狂的《寶可夢 伽勒爾圖鑑（全）》，一口氣介紹伽勒爾地區所有的新寶可夢以及地區型態，超極巨化的型態也全收錄，入榜拿下第八名。

2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP10
1、張忠謀自傳全集 上下冊（2冊合售）
2、想哭就哭吧，你不需要那麼懂事
3、如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇
4、黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片
5、別對每件事都有反應 2：不執著的練習
6、真誠Be real, not perfect：從菜鳥助理到跨國企業CEO，關於職場、關係與人生的啟發
7、失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫
8、寶可夢 伽勒爾圖鑑（全）
9、輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密
10、世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大缺工！台中親子酒店高薪徵才　家人免費住
快訊／午盤狂飆！新台幣突見大幅走升
每學期1萬元　高中「就近入學」獎學金遭砍
快訊／桃園「燒臘店大火」！火舌濃煙狂竄遮蔽視線
正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同
快訊／最大震度5弱！日政府發警報
陳晨威熱戀林尹樂　經紀公司：尊重不干涉球員私領域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

東西堆滿家不是懶！日研究揭捨不得丟的心理關卡　實用整理技巧一次看

新北天燈條例3讀通過！天燈販售須貼標章　違者最高罰10萬

高中「就近入學」獎學金遭砍　教育部：每年依招生情況調整

台人超愛日本「為何去不膩？」　PTT曝關鍵：全世界沒第2個地方了

2025上半年新書榜揭曉！晶片雙雄席捲書市　張忠謀、黃仁勳帶動閱讀熱潮

彭振聲妻「以死明志」成關鍵？詹為元：一定程度扭轉京華城案

快訊／熱飆39.1度！19縣市高溫警示　14地亮橙色燈號

61%民眾不贊成重機上國道　「任意超車、鑽縫隙」是主因

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬人！他傻：好荒謬

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

東西堆滿家不是懶！日研究揭捨不得丟的心理關卡　實用整理技巧一次看

新北天燈條例3讀通過！天燈販售須貼標章　違者最高罰10萬

高中「就近入學」獎學金遭砍　教育部：每年依招生情況調整

台人超愛日本「為何去不膩？」　PTT曝關鍵：全世界沒第2個地方了

2025上半年新書榜揭曉！晶片雙雄席捲書市　張忠謀、黃仁勳帶動閱讀熱潮

彭振聲妻「以死明志」成關鍵？詹為元：一定程度扭轉京華城案

快訊／熱飆39.1度！19縣市高溫警示　14地亮橙色燈號

61%民眾不贊成重機上國道　「任意超車、鑽縫隙」是主因

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬人！他傻：好荒謬

真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

竹塹三態子守護祭開跑　青春護水共創永續未來

縱谷海岸強強聯手！在地業者分享會落幕　激發跨域觀光新契機

劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

屏東縣114學年度第二階段校長遴選完成　8新任校長誕生

向中國說謝謝！南韓李在明受邀「出席抗日閱兵」　被逼在美中表態

串流收視週榜／《魷魚遊戲3》全球圍觀456結局！她霸榜10週…韓劇打不過

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

山本感謝大谷那一發幫助很大　羅伯斯再度讚嘆：他會繼續轟下去

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

生活熱門新聞

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

電費漲價「普發1萬用多久？」沈政男算出來了

Tommy偷吃人妻　回歸YT狂掉粉「流量慘況曝」

7月到！　4生肖得防災

才放暑假！一票家長剩半條命　媽「靠1招續命」噴萬元

把粉絲當盤子！高雄「3旅宿黑名單」曝

女兒結婚！管中閔「哭到無法繼續」

日本7/5地震預言「2條巨龍現蹤」　專家揭真相：不會突然活過來

世界和平了！　李珠珢「拉肩帶」背心上翻

過46歲生日了！最美檢察官笑：真的是奔5了

快訊／熱飆39.1度！19縣市高溫警示　14地亮橙色燈號

3號颱風最快今生成　路徑曝光

更多熱門

相關新聞

機器人貴又難做！　3台廠轉做「機器狗」救災

機器人貴又難做！　3台廠轉做「機器狗」救災

台灣科技界首富、廣達（2382）董事長林百里6月13日股東會後，難得坐下與記者們暢談，他最近迷上量子電腦，想延後退休，也再次吐槽，科技怪才馬斯克、AI教父黃仁勳看好的人形機器人，「又難做、又貴、又沒有客人」，廣達旗下達明（4585）只在場外觀察，其他電子五哥轉而先瞄準四足機器人、也就是「機器狗」，包括和碩（4938）的Simba，英業達（2356）出國比賽，正崴（2392）的DAVIS與JEFF，陸續登場亮相。

輝達股東會釋利多　黃仁勳：AI、機器人帶來數兆美元商機

輝達股東會釋利多　黃仁勳：AI、機器人帶來數兆美元商機

黃仁勳震怒！　「最愛的AI小機器」難產

黃仁勳震怒！　「最愛的AI小機器」難產

輝達黃仁勳啟動賣股計畫　今年底前最多套現逾250億元

輝達黃仁勳啟動賣股計畫　今年底前最多套現逾250億元

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球

潘瑋柏戴4000萬陀飛輪打網球

關鍵字：

網路書店閱讀書單書榜暢銷新書暢銷榜張忠謀自傳黃仁勳

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面