2025上半年新書榜揭曉！晶片雙雄席捲書市　張忠謀、黃仁勳帶動閱讀熱潮

▲博客來2025上半年新書榜揭曉。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

全球局勢詭譎多變、AI浪潮席捲各行各業，面對經濟壓力與科技挑戰，不少人想從書中找到力量和答案，而有哪些書能抓住大家的注意力？博客來與誠品書店近日揭曉2025上半年新書暢銷榜TOP10，兩大書店新書榜冠軍皆由《張忠謀自傳全集（上下冊）》強勢登頂，AI霸主黃仁勳傳記也同步躍進榜單，反映讀者對全球政經情勢與關鍵人物的高度關注。

「半導體巨人」魅力無法擋，台積電創辦人張忠謀的《張忠謀自傳全集》內容涵蓋其完整職涯與心法，深入解析專業晶圓代工的商業模式如何站穩世界頂端，被譽為「台灣近代經濟史的縮影」，張忠謀個人的魅力及大眾對台積電高度認同感，推升銷售聲勢，出版即空降冠軍，不只是博客來2025上半年新書榜冠軍，也在誠品一舉稱霸，開賣當日更引起排隊熱潮。

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另一位科技領袖，輝達創辦人黃仁勳也表現搶眼，相關傳記作品《黃仁勳傳》、《輝達之道》衝上兩家書店榜單前段班，分別在博客來奪下第五名、第九名，在誠品則是獲第四名、第九名，在前十名榜單中一舉奪得兩席，顯示大家對影響全球經濟的關鍵人物充滿興趣，AI話題不只是新聞焦點，也成了讀者書桌上的常客。

▲▼晶片、AI熱潮席捲書市，張忠謀、黃仁勳成書市現象級人物。（圖／博客來提供）

根據博客來公布「2025上半年新書暢銷榜TOP10」，除了《張忠謀自傳全集（上下冊）》包辦冠軍、季軍，與黃仁勳成書市現象級人物，今年商業書展現驚人爆發力，其中有四本與企業巨頭相關作品入榜，成為最具指標的閱讀現象，展現「巨人思維」的關鍵閱讀趨勢。

博客來也指出，2025上半年還有二大閱讀趨勢「世代覺醒」、「漫畫分眾熱賣」，TOP10榜單中，《失控的焦慮世代》聚焦數位時代下年輕世代的精神困境緊追在後奪下第二名，呼應現代社會的集體焦慮。此外，除了《膽大黨18》藉動畫串流聲量擠進第七名，《SPY×FAMILY 14》穩坐第十名，今年入榜數最多仍以漫畫類居冠，表現比去年更為突出，TOP100榜單共有30本漫畫作品，年增幅達58%，較去年多出11名，展現市場動能與黏著度。

博客來2025上半年(新書)暢銷排行TOP 10

1、張忠謀自傳全集（上下冊）

2、失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫

3、張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八

4、城與不確定的牆（精裝）

5、黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片

6、你的人生，他們六個說了算！：決定你一生的六種物質

7、膽大黨 18 (首刷限定版)

8、特殊傳說Ⅲ vol.10

9、輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密

10、SPY×FAMILY 間諜家家酒 14

▲誠品書店公佈2025上半年中文新書暢銷TOP10。（圖／誠品提供）

誠品書店方面，2025上半年中文新書暢銷TOP10，心理勵志、療癒文學主題書籍一舉佔三席，人氣作家Peter Su動人新作《想哭就哭吧，你不需要那麼懂事》位居第二名，溫暖文字讓讀者細品戀情的遺憾迷茫；《別對每件事都有反應 2：不執著的練習》登上第五名，用禪學教你如何放下、過得更快活；還有第十名的《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》，作者藉由主角在小咖啡館裡思考的3個人生問題，為正在迷惘的人獻上解藥。

另外，點出當代社會重要議題的《失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫》榮獲第七名，不僅揭露Z世代的焦慮與脆弱，也為青少年暴露在網路中的疑慮敲響警鐘。深受廣大讀者喜愛的歷史創作《如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇》再次可愛發威，奪下暢銷第三名；大人小孩都瘋狂的《寶可夢 伽勒爾圖鑑（全）》，一口氣介紹伽勒爾地區所有的新寶可夢以及地區型態，超極巨化的型態也全收錄，入榜拿下第八名。

2025誠品書店上半年中文新書暢銷TOP10

1、張忠謀自傳全集 上下冊（2冊合售）

2、想哭就哭吧，你不需要那麼懂事

3、如果歷史是一群喵 15：大清風雲篇

4、黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片

5、別對每件事都有反應 2：不執著的練習

6、真誠Be real, not perfect：從菜鳥助理到跨國企業CEO，關於職場、關係與人生的啟發

7、失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫

8、寶可夢 伽勒爾圖鑑（全）

9、輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密

10、世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？