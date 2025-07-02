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罷綠涉連署造假！組發會副主委遭押　國民黨：檢調已實質涉違法

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨發言人楊智伃。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書造假案，國民黨組發會副主委黃碧雲涉犯偽造文書及違反個資法等罪嫌疑重大，昨日晚向法院聲押禁見，今（2日）上午10點半開羈押庭，隨即裁定羈押禁見。國民黨發言人楊智伃表示，在上次「無保請回」、缺乏明確證據之下，檢調已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法。

屏東地檢署偵辦立委伍麗華罷免案領銜人張芳碩涉嫌偽造文書及違反選罷法，發現有盜用個資淪為連署人頭，屏東地檢署昨日發動第二波搜索行動，前往國民黨桃園市、南投縣、花蓮縣、台東縣黨部及國民黨中央組發會副主委黃碧雲與專委李得全2人住處搜索，約談帶回15人，有6人以上交保，針對黃碧雲則聲請羈押，今日上午10點半屏東地方法院開羈押庭，迅速在11點許裁定羈押禁見。

楊智伃對此痛批，在上次「無保請回」、缺乏明確證據之下，檢調針對查無實據的在野黨部黨工逕自搜索住宅、押人取供之情事，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法。

楊智伃表示，組發會副主委黃碧雲遭羈押禁見，其為黨內組織動員重要幹部，卻在大罷免進入關鍵倒數時期遭無端羈押，時機敏感之舉，賴政府試圖瓦解在野於黃金週、選前之夜的在野大動員，已令國人高度質疑。

楊智伃鄭重呼籲，所有關心台灣民主、拒絕獨裁打壓的公民，7月26日一定要站出來投下「不同意罷免」，因為這不僅是對不公不義的司法迫害說不，更是保衛民主、捍衛憲政的關鍵行動，「今天是他們，明天可能就是你我」，台灣不能沉默！

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