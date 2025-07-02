「只會讓台灣人上戰場」　趙少康嗆綠高官：叫你們國外小孩回來

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。前中廣董事長趙少康今（2日）召開記者會痛批，賴清德、聯電創辦人曹興誠、部會首長還有黑熊學院，他們的子女都該通通回台灣，跟台灣共存亡，死守台灣打到最後一兵一卒，不要人在台灣搞台獨，孩子在海外求安逸，都回來，不要跑不要躲，「你們都在國外，叫台灣年輕人上戰場，搞什麼鬼啦！」

前空軍副司令張延廷指出，以色列官員子女都在前線作戰，賴總統兒子卻都在國外；趙少康也認為，部會首長子女都該回台灣跟台灣共存亡，不要在台灣搞台獨，子女都在海外安逸。

張延廷說，以色列12個部會首長，11個的子女都在前線擔任作戰任務，只有一位沒有，他的孩子未成年，全世界都認為台灣情勢緊張的當下，但是賴清德總統的兒子卻都在國外。

趙少康也嗆，賴清德、曹興誠、部會首長還有黑熊學院，他們的子女都該通通回台灣，跟台灣共存亡，死守台灣打到最後一兵一卒，不要人在台灣搞台獨，孩子在海外求安逸，都回來，不要跑不要躲，「你們都在國外，叫台灣年輕人上戰場，搞什麼鬼。」

趙少康強調，要和平就要讓老共沒有武力犯台藉口，賴清德應該宣布放棄台獨黨綱，回到賴清德現在口口聲聲捍衛的五權憲法，就是一中憲法，鼓勵兩岸人民和平交流往來守護民主才是安身立命最佳保障。

對於美方要求我方提升軍事預算GDP佔比，甚至可能被要求提高到5％。退役陸軍中將帥化民指出，民進黨努力了半天，GDP3％都沒到，要怎麼到5％？等於現在的預算要加倍，台灣還要面臨川普關稅，收入更少了，甚至，加了預算就買得到東西嗎？以前軍售東西沒來，因為美國沒貨了，他自己都在查他庫存。

帥化民指出，要是中國大陸把稀土給控制了，美國的尖端武器都沒辦法生產，「他自己生吃都不夠，我們編了預算買什麼？」帥化民也懷疑潛艦國造是「I don’t dive」，萬一海測失敗，錢花下去怎麼辦，變成靶船，把錢用在刀口上。

