綁公投！南投馬文君、游顥罷免案成立　8/23投票

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

中選會今（2日）表示，國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。

中選會今日表示，第11屆立法委員（南投縣第1選舉區）馬文君、（南投縣第2選舉區）游顥罷免案宣告成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決定該罷免案定於8月23日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，第11屆立法委員選舉南投縣第1選舉區原選舉區選舉人總數18萬6,220人，法定連署人人數應為1萬8,622人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬4,557人，經查對後符合規定人數2萬193人，不符合規定人數4,364人。

第11屆立法委員選舉南投縣第2選舉區原選舉區選舉人總數19萬8,325人，法定連署人人數應為1萬9,833人以上。該罷免案提出之連署人人數2萬5,717人，經查對後符合規定人數2萬1,735人，不符合規定人數3,982人，上開罷免案已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會說，連署人名冊查對結果，第11屆立法委員（南投縣第1選舉區）馬文君罷免案、（南投縣第2選舉區）游顥罷免案，連署前死亡人數分別為1人及56人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第241條職務告發之規定移送最高檢察署。

中選會指出，除徵詢決定該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也決定通過該罷免案工作進行程序表，7月2日罷免案成立宣告，7月15日前被罷免人提出答辯書，7月18日前發布罷免公告，8月3日投票人名冊編造完成，8月13日至8月22日 辦理公辦電視罷免說明會，8月19日前公告罷免投票人人數，8月23日投票、開票，8月29日前審定罷免投票結果，8月29日公告罷免投票結果。

中選會表示，該會暨所屬各地縣（市）選委會係選務一體並依法辦理選務；該罷免案選務籌辦期間有限，相關選務工作包括設立鄉（鎮、市）選務作業中心、調兼辦理選務人員、編造投票人名冊、投開票所地點之洽借、投開票所工作人員之招募、罷免公告及投票通知單之分送等等，均賴南投縣政府與有關機關依法協助配合辦理，該會也已請南投縣選舉委員會協調南投縣政府等有關機關配合辦理相關選務工作，俾利相關選務工作順利進行。

▼國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／中選會提供）