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賴清德拋軍人搭機「升等商務艙」　趙少康諷：空軍一號拿出來啊

▲▼前中廣董事長趙少康邀請前海軍艦長張競、前立委帥化民、前空軍副司令張炎廷、立委徐巧芯，就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會點評。（圖／記者湯興漢攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

交通部日前宣布，今年7月1日起實施軍人在國內機場搭乘6家國籍航空國際線航班可享優先登機的禮遇，賴清德總統昨再喊話加碼，未來若商務艙有空位，應該讓軍人優先升等。中廣前董事長趙少康今（2日）諷刺，國際商務艙哪有那麼多空位，真的要那麼好給軍人搭商務艙，空軍一號拿出來給國軍坐嘛！反正空軍一號平常閒著也是閒著啊！

賴清德昨日發表「團結國家十講」第四講談論「國防」，趙少康今日抨擊，賴總統是總統、是三軍統帥，要有三軍統帥的視野、高度、格局，但賴清德完全沒有，演講談國防，原本以為要講多偉大的國防政策，結果都在罵在野黨、罵預算，搞了半天，國防政策只有這個東西嗎？賴清德昨天有講到什麼國防政策嗎？一點三軍統帥的樣子都沒有。

趙少康說，賴清德說立法院刪國防預算被刪很多，但從國防部主管預算4,761億元中，國會僅刪1.01%，比過去幾年刪的都少，哪有多？賴清德很壞，把凍跟刪放在一起。但就算是凍結數，6月25日都解凍了，說什麼會引起國際誤會，哪個國家的國會審查預算不刪減的？立法院已經這麼客氣了，實質跟軍事有關的預算才減1.8億元，行政院不但不感激，還要騙國人、騙國際說刪很多。

趙少康還說，賴清德昨天一直講要大家支持國軍待遇提告，但立法院藍白要給國軍加薪，民進黨全部投票反對，這怎麼叫支持呢？只是不敢提覆議而已，哪有支持？賴清德還說將來國軍搭車不要排隊，搭飛機若有空艙要升等為商務艙，「這是在講些什麼？軍人真的稀罕你這些嗎？退役後又講人家是米蟲、砍人家退休金，搞什麼！」

趙少康酸，真的要那麼好給軍人搭商務艙，空軍一號拿出來給國軍坐嘛！空軍一號平常閒著也是閒著，就把空軍一號拿出來給勞苦功高的將士坐。實際上，國際商務艙通常都很滿，平常連有里程數要升等都很困難，哪有什麼空位坐？他說，看來賴清德挺急的，就是要鼓動罷免情緒，「團結國家十講」沒有一講是真要團結，完全沒心，純粹的掛羊頭賣狗肉而已。

趙少康認為，要和平很簡單，讓老共沒有武力犯台的藉口，賴清德就宣布放棄民進黨的「台獨黨綱」，回到賴清德口中要捍衛的五權憲法，五權憲法的精神就是「一中憲法」，跟「大陸」互不承認主權、互不否認治權，鼓勵兩岸人民和平交流往來，守護我們自己的民主制度，這才是人民安身立命的最佳保障，除了軍事備戰，如何維持兩岸和平，這是賴清德最重要的原則，忘記這個原則，在政治上就是不道德，賴清德沒有資格做一個國家總統。

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