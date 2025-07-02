藍營提告6部會「發文造謠」敗訴　綠委：法院認證砍預算真有影響

▲藍委林思銘、王鴻薇當時前往中正一分局告發造謠總預算違反社維法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院大砍今年度中央政府總預算，行政院透過各部會首長、社群平台，不斷強調立法院刪減、凍結預算將對行政業務造成的各種影響。國民黨團1月農業部、外交部領事事務局、數位發展部、財政部、教育部、體育署等6部會散佈不實謠言，違反《社會秩序維護法》。台北地院經審理後認為，這些政府部門的發文內容不算謠言，裁定6機關均不罰。民進黨立委林楚茵今（2日）表示，國民黨一邊濫訴行政部門，一邊又急著解凍預算，結果被「法院認證」砍預算真的有影響，國民黨活該被罷免。

國民黨團1月大陣仗前往警局提告各行政機關抱怨預算被刪，是違法社會秩序維護法。當時行政院長卓榮泰說，各部會可以依照業務被刪除後所發生的影響跟國會做討論，「若國、眾兩黨一樣矇著眼睛完全不看內容，只看到答案不符期待就指責行政院、各部會，當然會據理力爭」。

法官認為，依警方移送事證，無從證明體育署確有為違反《社會秩序維護法》行為外，亦不足認農委會、財政部、教育部發布的新聞或貼文內容、及數位發展部及外交部領事事務局相關人員於記者會所述言論內容，屬於無事實根據或憑空捏造之無的放矢謠言。因此不構成《社維法》「散佈謠言」構成要件，裁定都不罰。

對此，林楚茵表示，藍委惡人總愛先告狀，明明自己大砍預算，卻反過來告農業部、外交部、數發部、財政部、教育部、體育署等6個部會違反《社維法》，法院認為根本不構成違法因此「不罰」！

林楚茵指出，必須告訴大家，雖然以上6個部會得到清白，但還有行政院、監察院、外交部等重要部會都被藍白聯手砍到機關無法正常運作。她批國民黨砍預算，就是政治霸凌，增加基層業務、還有臉拿司法當遮羞布？這樣毀亂國家正常秩序的老套路，國民黨還敢說是「監督」？終結國民黨濫權濫訴，罷免就是唯一解方！