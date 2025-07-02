藍委送吐司炊粉、大罵同意罷免者是垃圾　綠批囂張跋扈、無視民意

▲「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免投票日進入倒數階段，有24國民黨立委罷免案將於7月26日投票，近期傳出桃園立委大量發放吐司、炊粉，民進黨今（2日）召開記者會批評，立委呂玉玲及萬美玲贈送民眾物質；還有桃園立委頻頻以司法濫訴，意圖讓罷團疲於奔命無法與之對抗，整個罷免戰陷入「小蝦米對抗大鯨魚」的資源極度不對稱作戰，痛批現任立委挾著行政、司法等龐大資源欺壓民間罷團，強調民進黨秉持與公民同行精神，將繼續全力支援罷團，呼籲726「票投同意，守護桃園」。

民進黨發言人吳崢、桃園市議員許家睿、魏筠，召開「桃園送禮救罷免 打壓罷團出奧步」記者會。魏筠表示，現在桃園特有的名產，是國民黨桃園立委贈送的食物物資，包含6位桃園藍委聯名米粉，還有平鎮龍潭特有種，呂玉玲贈送的整條吐司。但是國民黨桃園立委的座談會，不以宣講民主、政績為主，反而以發放物資為由來籠絡人心。

魏筠指出，呂玉玲對於在立法院惡刪預算、通過爭議法案等惡行，不願正面回應，反而以市政層級、非立委的政績來當訴求，發放物資搏感情，意圖想讓桃園人忘記呂玉玲在立法院做黨意立委的惡行，而且呂玉玲座談會一天動輒二到三場，發放物資頻率極高，是否違反選罷法也令人質疑。她表示，但桃園市民的選票不是吐司可以收買的，希望桃園人擦亮眼睛，下架只會跟隨傅崐萁的黨意立委，蓋下同意罷免票。

魏筠接著說，牛煦庭也於私人臉書，飆罵罷免他的人都是「垃圾」，以言語攻擊、貼標籤潑髒水的慣用手法，掩飾自己的惡行，痛批國民黨桃園立委，私底下送吐司、送米粉，在立法院卻是囂張跋扈、無視民意，拳打腳踢、黑箱表決更沒少過。

魏筠指出，以罷免魯明哲團體為例，近期各種LED看板、公車廣告，被以違反肖像權為由被下架，廣告中以Ｑ版漫畫人物呈現，竟被指稱有可能觸法，引發寒蟬效應，令人質疑背後是否有行政力量介入。桃園市現在從市府到立委，形成龐大勢力，一面用小恩小惠意圖收買人心，一面用行政資源讓人害怕，因此要請市民站出來，給予公民團體支持，同意罷免惡質的桃園藍委。

許家睿指出，身為桃園市民已很久沒有城市光榮感，取而代之的是，路口掛滿萬美玲、呂玉玲等人的反罷免看板，及收到遭罷立委所發送的物質，還有張善政市政資源協助「反罷免」，讓人看到在桃園市，從市長、議長再到六席立委皆是國民黨情況下，依然選擇發放吐司、米粉等方式的「回頭路」，不禁令人質疑，如此施予恩惠可以買得到桃園市民的心？

許家睿表示，現在桃園罷團不只要面對反罷方的壓力，也遭到行政資源的欺壓，罷團相關場地使用與租借，遭到桃園市府以各式理由刁難，現在連刊登廣告，也被以違反肖像權等理由要求下架，致許多廣告公司不敢接任何罷團的案子。許家睿說，今早還收到罷團領銜人告知，被以違反選罷法遭告發前往警局筆錄，國民黨為反罷免，以司法恐嚇行徑，令人不齒。

許家睿又說，在議會總質詢期間，張善政市長公然配合國民黨議員，在議場簽署六位立委「反罷免」連署書；反觀，桃園市議員在議會提出，要求「桃園市政府遵守行政中立、專心市政」提案，卻遭近二十名國民黨議員否決，這就是當前桃園市在國民黨完全執政無法落實監督的奇景。許家睿強調，此次桃園市六位遭罷立委，佔首波全國罷免投票達四分之一，呼籲726票投同意，守護桃園。