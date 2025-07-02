向中國說謝謝！南韓李在明受邀「出席抗日閱兵」　被逼在美中表態

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明6月10日通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓現任總統李在明去年以黨代表身分為共同民主黨拉票時，曾批評尹錫悅政府的對中政策，接著拱手作揖表示「向中國喊謝謝」，今年接受外媒專訪時更直言他未曾考慮台海問題，引發外界質疑他立場親中。有消息指出，中國研擬邀請李在明9月前往天安門廣場，出席對日抗戰勝利80周年閱兵，目前透過外交管道接洽。

根據韓媒《中央日報》獨家報導，南韓多名外交消息人士昨（1）日向該媒體透露，中國最近透過大使館等外交途徑和各種管道，向南韓方面打探李在明9月3日前往北京天安門廣場出席「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」的意願，儘管目前北京當局尚未寄出邀請函，但外界解讀成中國有意願邀請李在明出席。

中國共產黨中央宣傳部常務副部長胡和平6月24日透露，中國國家主席習近平將於9月3日出席該活動，且會進行一場重要的演說，而當局也研擬邀請各國領導人、前任政府要職人士、高層官員、國際組織主要負責人、各國使節等，儘管目前仍尚未公開邀請名單，但顯然北京當局相當重視這場活動。

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

報導分析，隨著美中兩國矛盾與競爭加劇，加上李在明政府在外交、國防等重要領域的內閣與幕僚組成尚未成形，自從美國總統川普在七大工業國組織（G7）峰會提早返回華府後，考量到美韓同盟的重要性，南韓方面必須儘快敲定李在明會晤川普的日期，以因應對等關稅談判和軍費分攤等議題，然而北京方面卻逼李在明在美中之間表態。

對於南韓而言，究竟李在明會先選擇安排會晤川普、還是先會晤習近平，成為外界解讀南韓在「美中競爭抉擇」（選邊站）的重要依據。

▲南韓前總統朴槿惠在任時，曾於2015年前往北京出席習近平主導的閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實早在10年前，南韓時任總統朴槿惠便曾於2015年9月應邀出席習近平所主導的抗戰勝利70周年閱兵，儘管西方主要國家皆未派員出席，且美國歐巴馬政府曾施壓南韓，但朴槿惠仍以自由民主國家陣營領導人之姿出席，身旁站的是俄羅斯總統普丁和習近平，事後朴槿惠才解釋，這是為了期盼中國能扛起責任在核武議題向北韓（朝鮮）施壓。

慶南大學遠東問題研究所教授李炳哲（音譯）表示，「韓國總統出席（中國所主導）抗戰勝利閱兵，從前例可以得知，這必須扛起龐大的政治負擔，且容易引火自焚。因此，中方研擬邀請（李在明）出席，其實是向南韓施壓，以此探詢李在明政府的對中政策，有意要求南韓在美中戰略競爭上表態。」