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對中國說謝謝！李在明不願表態「援助台灣」　酸：外星人入侵再說

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統大選即將於6月3日正式投票，距今剩不到一周。在此之際，共同民主黨候選人李在明接受美媒專訪，豈料當美媒問到南韓如何因應中國侵略台灣之提問時，李在明竟然回應，「等外星人要侵略地球時，再來考慮這問題」，顯然對於台海問題的關注並不積極。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，李在明在封關民調所擁有的支持率逼近50%，遙遙領先其他對手，他日前接受美媒《時代雜誌》（TIME）專訪，回覆該媒體所提出的各項外交策略，包括台海問題、美韓同盟、川普關稅應對、日韓問題等，只不過他在回應台海問題時，卻表現出戲謔的態度，足足失去領導人該有的風範。

《時代雜誌》於美東時間29日公開的報導詢問，「當中國侵略台灣時，南韓是否會協助台灣？」

對此，李在明強調，將以南韓的國家利益為優先考量和判斷事項，並回道，「當外星人準備侵略地球時，我再來考慮這個提問」。

關於韓日關係發展，李在明先是強調「無法停留在過去」，並向日本喊話，「日本持續否認過去的歷史，且並未真誠道歉，讓韓國人感到受傷」；對於駐韓美軍裁撤問題，李在明則坦言，「在美國對中國採取的封鎖戰略上，駐韓美軍扮演非常重要的角色。」

至於針對美國總統川普、北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的關係發展，李在明則表示，「據我所知，川普相當期待能和金正恩重啟對話，這將對韓半島（朝鮮半島）的和平與東北亞有所幫助。北韓和美國若直接對話，則會產生關於經濟合作或援助等議題，因此從結構上來看，很難排除南韓政府的參與。」

另外，針對泛保守派陣營（右派）提出的發展核武論，李在明則是持反對態度，「北韓的核武能力，已經讓南韓擁有強大的常規武器，且達到恐怖平衡。（若南韓發展核武）則日本等多個國家將會如骨牌效應般，依序擁有核武。」

至於針對美國川普的對等關稅政策，李在明則是強調將優先與美國談判，「只有靠合理且理性的對話，才能讓雙方都能獲得利益。」

據悉，李在明去年3月22日在忠清南道唐津市為共同民主黨拉票時，曾批評尹錫悅政府的對中政策，接著拱手作揖，「只要向中國喊『謝謝』（此處發言特別以中文發音）、對台灣也說『謝謝』就好了，為何總要到處去干涉？為何我們要去介入兩岸問題？台灣海峽會變怎樣、中國和台灣的『國內問題』會變怎樣，到底干我們什麼事？」

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