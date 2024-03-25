韓最大在野黨主席：台灣問題「關我屁事」？只要對中國喊謝謝就好

▲南韓共同民主黨李在明22日前往忠清南道唐津市造勢。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於4月10日舉行第22屆國會議員選舉（總選），其中最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明將出戰仁川市桂陽乙選區。日前，李在明造訪忠清南道唐津市造勢時，卻批評尹錫悅政府的外交政策，認為南韓政府不應介入台灣海峽問題，只需要向中國低頭喊「謝謝」即可，引起爭議。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓共同民主黨黨代表李在明22日前往忠清南道唐津市的傳統市場為黨內拉票，過程中他向支持者批評政府的外交政策，「過去2年來尹錫悅政權幹了什麼好事，相信各位都已親身經歷，經濟崩毀民不聊生。如果他（尹錫悅）什麼都不做，可能狀況還會比現在好。他為何要到處插手干涉，讓事情變得更糟？」

李在明話鋒一轉，「受害程度最嚴重的，便是大韓民國的外交！中國一直以來是我國（南韓）的最大出口市場，然而如今中國卻成為我國最大的進口國，變成中國人因為討厭韓國，轉而不再向韓國購買商品。」

李在明批評尹錫悅政府的對中政策，「為何要出口干涉中國」，接著他拱手作揖，「只要向中國喊『謝謝』（此處發言時特別以中文發音）、對台灣也說『謝謝』就好了啊，為何總是要到處去干涉？（中國和台灣之間）兩岸問題，為何我們要去介入？台灣海峽會變得怎樣、中國和台灣的『國內問題』會變得怎樣，到底干我們什麼事？我們只要自己過得好就好。」

李在明也對南韓介入俄烏衝突表達不滿，「為何我們要去介入俄烏衝突？一旦我們過於傾向烏克蘭、進而與俄羅斯勢不兩立，反而只會讓韓半島（朝鮮半島）國安問題變得更嚴重。俄羅斯已經攜手北韓（朝鮮）、拉近距離，向北韓提供軍事技術。」

▲南韓共同民主黨黨魁李在明今年1月初曾在釜山遇襲。（圖／CFP）

報導分析，李在明的談話很可能會被外界解讀為「坐視俄羅斯侵略烏克蘭」。南韓曾擁有遭到鄰近強國侵略的悲慘歷史，然而身為南韓最大在野黨黨魁的李在明對於他國遭遇武力侵略卻表現出事不關己的態度，恐怕不太恰當。

某外交專家便批評李在明的發言，「若是選擇不出聲批判武力侵略、占領烏克蘭領土的俄羅斯，那麼到底有什麼資格去批評日本侵略和占領韓國？」

另外，還有許多外交和軍事領域專家皆認為，其實台海問題和韓半島的情勢息息相關，因為一旦台灣遭到中國以武力侵略，則美國有可能從日本與南韓調派駐日與駐韓美軍，至於中國恐從後方偷襲位於日本與南韓的美軍基地，導致南韓遭受戰火波及。