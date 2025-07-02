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海嘯高度是311地震的3倍？鹿兒島外海餘震不斷　氣象專家提醒防災

▲▼日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》完全版透露，她在睡夢當中目睹海底出現巨大破裂、掀起海嘯，預告「真正的大災難」將於2025年7月來襲。隨著時間逐漸逼近，加上日本鹿兒島縣外海的吐噶喇群島地震頻傳，民眾擔憂謠言成真。對此，日本氣象廳澄清，以目前的科學技術，無法精確預測地震的發生時間、地點與規模。

根據日媒《ABEMA TIMES》，龍樹諒在漫畫作品中描述，透露她在夢中目睹2025年7月5日，日本與菲律賓之間的海底將會爆裂，甚至引發超過311東日本大地震3倍規模的巨大海嘯，導致太平洋沿岸國家遭受海嘯波及。儘管事後龍樹諒強調，該內容並非「預言」，僅是夢境紀錄與創作靈感，卻還是造成國內外民眾恐慌。

針對毫無科學根據的「謠言」，日本前氣象廳長西出則武認為，儘管台灣到菲律賓東側之間確實是地層活動頻繁的板塊交界，過去也曾發生大型地震，但「海底爆裂」一詞意義模糊、缺乏科學根據，他認為相關資訊在受到加油添醋後容易變質，因此他提醒民眾避免轉傳缺乏根據的假消息。

▲▼日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

▲日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震。（圖／翻攝自文藝社官網）

針對最近日本鹿兒島縣外海吐噶喇列島頻繁地震，西出則武認為地震恐會「持續一段時間」，但目前尚無法斷定7月5日當天是否會再出現更大規模地震，強調民眾應以科學態度審慎應對。

至於現任日本氣象廳長野村龍一則於6月13日在記者會上坦言，目前的科學技術與知識並無法精準預測地震的具體發生時間和地點，「任何標明具體日期與地點的地震預測皆屬謠言，無需過度擔憂」。

不過，關於日本政府所公佈的「南海海槽未來30年內發生大地震機率80%」、「首都直下型地震發生機率70%」等資訊，西出則武表示，這些推估是基於過去的歷史資料與統計數據，屬於「長期機率預測」，這和「精確預測某天將會發生地震」的狀況完全不同。

西出則武呼籲民眾以此次事件為契機，重新檢視自身防災準備，包括建築耐震、家具是否安全固定、備妥緊急避難包、確認避難場所與路徑，並從日常生活中加強防災觀念，面對地震風險時「不必恐慌，但務必提早做好規劃」。

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