台人超愛日本「為何去不膩？」　PTT曝關鍵：全世界沒第2個地方了

▲台人超愛飛日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不會膩嗎？」一名網友直呼，很多台人每年至少會去日本旅遊，讓他感到疑惑，都去同個國家難道玩不膩嗎？文章引發熱烈討論，光是距離近、價格親民、好買又好吃、環境整潔，就足以吸引無數人再訪，「不會膩，天氣乾爽、東西好吃、購物好買，怎麼輸？」「滑雪+好吃，全世界沒第二個地方了」。

一名網友在PTT納悶表示，許多台灣人常常去日本旅遊，每年至少飛一次，讓他不禁好奇「這麼愛去日本？不會膩嗎？」

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底下網友狂點頭，「每次去的目的都不同，不會膩」、「怎麼會膩，一直出國一直爽」、「日本這麼大，而且就真的比較便宜」、「台灣人在日本買個房子，沒事去住一下怎麼了」、「不膩，而且去很多次，上手後不用做太多功課」、「不會膩，天氣乾爽、東西好吃、購物好買，怎麼輸？」「去乾淨、有禮貌的國家作客，怎麼會膩」。

還有網友回文分享，其實去日本有不同的玩法，一般人就是跑熱門景點（都市、樂園），再來朝聖神社，升級一點的話可跑觀光列車、郵輪，「只有錢不夠的問題，日本根本就玩不完，加上治安好、東西趁現在便宜，餐食又合口味」。

另一位網友同樣也回文曝關鍵，他玩過札幌、東京、京阪神、福岡、鹿兒島、仙台、名古屋等一線城市，玩過一輪之後，開始要跑二線的點（四國、金澤、青森等），倒還不如去別國看看，像曼谷清邁、吉隆坡檳城、宿霧長灘島或是去歐美都比較好。

然而該位網友直言，奇妙的是，「大部分人都不會否認日本很好玩，但是真的有那種不管如何就是要待在日本，就算去很冷門的小點，也不願意去其他國看看」。

對此，其他網友幫總結，台人熱愛飛日本的原因，「台灣人普遍不愛曬太陽趴踢喝酒，那是歐美人比較常見的style，所以台灣選日本也很合理」、「歐美太遠，東南亞太熱，不考慮政治因素就日韓中」、「滑雪+好吃，全世界沒第二個地方了」、「在亞洲區域交通方便、食物好吃、治安相對安全，歐美飛10小時起跳，為什麼不去日本呢」。