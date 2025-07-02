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快訊／鹿兒島規模5.5地震　最大震度5弱！日政府發警報

▲▼鹿兒島地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲ 鹿兒島縣發生規模5.5地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者陳宛貞／綜合報導

日本鹿兒島縣吐噶喇列島地區地震頻頻，當地2日下午3時26分（台灣2時26分）再度搖晃，氣象廳推估規模達5.5，震源深度僅10公里，十島村測得最大震度達5弱，暫無海嘯威脅。日本政府緊急發出地震預警，首相官邸也透過官方X帳號發布警報，稱九州地區強烈搖晃，呼籲民眾小心。

《讀賣新聞》報導，吐噶喇列島地區自6月下旬起地震不斷，截至2日上午已累積877起，當地2日凌晨4時32分也發生規模5.1地震，惡石島測得最大震度5弱，而稍早規模5.5的地震是6月30以來第二起震度達5弱的地震。目前雖未傳出災情，但當地村民日夜難安，精神壓力逐漸累積。

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