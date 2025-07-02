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7／5預言就快到了！　盲眼龍婆曾預測「2025年有4件大事」

7／5預言快到！　盲眼龍婆曾警告2025年「4件大事」

▲「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）。（圖／翻攝自X）

文／CTWANT

日本漫畫家龍樹諒曾在作品《我所看見的未來》命中2011年的日本311地震，更提及作者夢見今年7月5日將發生大地震，屆時日本列島太平洋沿岸將被巨型海嘯襲擊，讓不少民眾相當擔憂。據悉，保加利亞神祕學家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖早在1996年逝世，但已預測了2025年恐發生4件大事。

「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）在1996年離世，而她生前曾留下超過5000個預言，其中就精準命中了911事件、英國脫歐、俄烏戰爭等國際大事。針對2025年，巴巴萬加預測將發生4件大事，更形容這一年是「人類滅絕」的開端，包括戰爭、毀滅性的自然災害等等。

1、今年歐洲有2大國家會發生戰爭，影響全世界，造成大規模死傷

2、今年也會出現毀滅性的自然災害，像是地震、火山爆發和大規模洪水。

3、普丁會成為主導全世界的霸主，並由俄羅斯統治世界

4、今年人類在癌症治療上有重大進展，能夠培養出器官移植的治療方式。

沒想到的是，緬甸在3月28日就發生了規模8.5大地震，鄰近國家泰國、中國雲南都遭到波及，死傷超過7000人，災情十分慘重。而在隔日，中大西洋海嶺中部海域也出現規模6.6地震；3月30日東加群島發生規模7.1地震；印尼則在3月31日、4月1日接連兩天發生規模5.6、5.7地震。

如今時序愈來愈接近7月5日，引發人心惶惶。不過，龍樹諒6月出版自傳《天使的遺言》，強調7月5日只是夢見的日子，「並不等於某件事會發生的日子」，同時欣慰道「各位對此高度關注，正是防災意識提升的證據」。

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